Kinderwagen FX4 Life: Der flexible Begleiter fürs Familienleben

Der neue Kinderwagen von GESSLEIN überzeugt durch ergonomische Features und einen abwechslungsreichen Look

Familie ist, wo das Leben beginnt! Deshalb heißt der neue Kinderwagen von GESSLEIN auch genau so: FX4 Life. Und der Name ist Programm, denn: Der FX4 Life ist gemacht, um Familien das Leben zu erleichtern.

Angefangen bei dem ergonomischen Sitz, der gleich in doppelter Hinsicht den Rücken schont: Erstens den des Kindes, denn die spezielle Rahmenkonstruktion fängt Erschütterungen während des Fahrens ab. Zweitens den Rücken der Eltern, denn der Sitz lässt sich in zwei Höhen auf dem Gestell fixieren. Die höhere Position erleichtert das Hinein- und Herausheben kleinerer Kinder. In der niedrigeren Sitzposition können größere Kinder ganz einfach selbständig ein- und aussteigen.

Das ausklappbare Sonnenschild bietet großzügigen Schutz vor gefährlichen UV-Strahlen. Die Sitzauflage aus feuchtigkeitsabsorbierendem Cellpur verhindert Schwitzen. Sie ist gleichzeitig der Clou des Wagens, denn durch ihr Wendedesign verleiht sie dem FX4 Life einen abwechslungsreichen Look: Die eine Seite ist schlicht im Außenstoff des Wagens gehalten, die andere Seite, mit z.B. Zebramuster, tropischen Blüten oder glitzernden Flamingos, ist ein fröhlicher Hingucker.

Durch die mitwachsende Fußstütze, die flexible Liegeposition und den Spielbügel aus Lederimitat hat es der Nachwuchs unterwegs besonders bequem. Mama und Papa hingegen freuen sich über das geräumige Gepäcknetz, die flexiblen Schwenkräder und das kleine Packmaß, die den FX4 Life zum praktischen Begleiter machen.

GESSLEIN-Produkte erleichtern Familien den Start in einen neuen und spannenden Alltag und wachsen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Seit drei Generationen konzentriert sich das Familienunternehmen GESSLEIN auf die Herstellung hochwertiger Kinderwagen und Buggys. Gegründet wurde die Firma GESSLEIN 1950 im kleinen Ort Mannsgereuth in der bayerischen Gemeinde Redwitz, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Bereits in den 1940er Jahren entwickelte Firmengründer Georg Gesslein den weltweit ersten Kombikinderwagen aus Peddingrohr. Mit dem Panorama-Kinderwagen, für den es Patente in 16 Ländern besaß, erlangte das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren internationale Bekanntheit.

Heute gehört GESSLEIN zu den führenden Herstellern von Kinderwagen in Deutschland. Die Textilausstattung der Kinderwagen sowie die Verdecke werden komplett von Hand genäht und sind “Made in Germany”.

