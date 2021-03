Kindercerealien von Verival – Für einen optimalen Start in den Tag

Verival bietet mit seinen Cerealien für Kinder die Grundlage für ein nahrhaftes, gesundes Frühstück

Das Unternehmen aus Langkampfen (Tirol) hat sich auf biologisch erzeugte Kinderporridges & Kindermüslis spezialisiert, die sich ganz bequem im Online-Shop bestellen lassen.

Das Frühstück ist die erste Mahlzeit des Tages und ein wichtiger Energielieferant. Insbesondere Kinder und Jugendliche brauchen morgens etwas Gesundes, damit sie aufmerksam und leistungsfähig bleiben und nicht in ein Vormittags-Tief fallen. Dabei spielen komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe eine besondere Rolle.

Warum komplexe Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe so wichtig sind

Kinder verfügen über geringere Glykogenreserven in Leber und Muskeln als Erwachsene, weil sie sich noch im Wachstum befinden. Ihre Energiespeicher leeren sich nachts und sollten morgens wieder aufgefüllt werden – mit komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen.

Denn Lebensmittel mit einem möglichst niedrigen glykämischen Index halten den Blutzuckerspiegel konstant. Sie sorgen nicht nur für eine langanhaltende Sättigung und weniger Heißhunger, sondern ebenso für eine höhere Leistungskurve, also eine Steigerung der Aufmerksamkeit und der Konzentrationsfähigkeit.

Ein gesundes Frühstück, das schmeckt

Doch wie lässt sich der Spagat zwischen einem Frühstück, das den Kleinen schmeckt und gleichzeitig gesund und ausgewogen ist, am besten meistern? Mit dieser Frage im Hintergrund entwickelte die Bio Manufaktur die Kindercerealien von Verival.

Verival hat sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen von ErnährungsexpertInnen orientiert und anschließend Kinder im Alter von 6-10 Jahren zu einer praxisnahen Verkostung eingeladen.

Dabei fand das Unternehmen heraus, dass es den Zuckergehalt durch Datteln und Bananen in seinen Kindercerealien um 30-50 % reduzieren konnte. “So konnten wir sicherstellen, dass die Produkte nur so wenig Zucker wie nötig enthalten, aber trotzdem ganz klar den Geschmack der Kleinen treffen.”, so Wolfgang Fojtl.

Ein warmes Frühstück, frisch auf den Tisch

Eltern sollten auf ein warmes Frühstück für Kinder achten, denn unser Körper kann Lebensmittel im rohen Zustand nur sehr schwer verwerten. Gekocht und warm ist es für unseren Organismus deutlich einfacher, Nährstoffe aufzunehmen.

Der Nährstoffakku der Kinder wird dadurch nachhaltig aufgeladen und das wiederum verhindert Heißhunger auf Süßes bereits am Vormittag. Das nährstoffreiche Verival Kinder-Porridge ohne Zuckerzusatz eignet sich ideal als warmer Start in den Tag und ist in nur 3 Minuten kinderleicht zubereitet.

Darüber hinaus stehen unter der Verival Kindermarke Yanick & Fee drei weitere ausgewogene, nährstoffreiche Bio-Produkte mit geringem Zuckergehalt und aus Vollkorngetreide zur Auswahl. Es werden schokoladige und fruchtige Cerealien sowie ein Beeren-Crunchy mit stark reduziertem Zuckergehalt angeboten.

Das Team von Verival liebt die Vielfalt am Frühstückstisch. Im Frühstückssortiment werden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Frühstücksprodukten finden. Jede Rezeptur ist sowohl nach geschmacklichen als auch ernährungstechnischen Aspekten ins kleinste Detail durchdacht. Von Produkten, die ohne Zuckerzusatz auskommen, über laktosefreies und glutenfreies Frühstück, veganes Müsli, Porridge und Crunchy bis hin zu innovativen Kinderprodukten und der Sport-Linie mit rein pflanzlichen Proteinen.

Bildquelle: Vita+ Naturprodukte GmbH