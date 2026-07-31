Kinder urlauben gratis – unser Familiensommer im Paznaun

Familienzeit, Bergabenteuer und Wellnessgenuss im DAS SeeMOUNT

Familienzeit.

Bergsommer. Glücksmomente.Liebe Gäste und Freunde,

der Sommer im Paznaun ist wie gemacht für Familien, die gemeinsam mehr erleben möchten: frische Bergluft, leichte Wanderungen, Bike-Abenteuer, spannende Ausflüge und entspannte Genussmomente im DAS SeeMOUNT.

Zwischen Gipfeln, grünen Tälern und echten Naturerlebnissen wartet genau die richtige Mischung aus Aktivurlaub, Familienzeit und wohltuender Erholung.

Und das Beste: Mit unserem Family Special wird Ihr gemeinsamer Bergsommer jetzt noch attraktiver. Kinder bis einschließlich 7 Jahre urlauben bei zwei Vollzahlern kostenlos im Zimmer der Eltern.

Mit der Silvretta Card Premium genießen Sie zusätzlich viele Vorteile und entdecken das Paznaun ganz bequem mit den geöffneten Bergbahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Ob Wandern, Biken, Staunen, Planschen oder einfach gemeinsam genießen – im DAS SeeMOUNT beginnt Ihre schönste Familienzeit.

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

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Active Nature Resort Das SeeMOUNT

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6553 See

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