Kinder brauchen auch im Winter viel Bewegung

Mit Spiel und Spaß im Freien die Gesundheit fördern

sup.- Kein Kind wollte früher ein “Stubenhocker” sein. Das Spielen im Freien mit Gleichaltrigen war eine Selbstverständlichkeit. Heute lassen vielfach Smartphone und Spielkonsole die Attraktivität von Outdoor-Aktivitäten immer mehr verblassen, gerade in der kälteren Jahreszeit. Eine Entwicklung, die sich statistisch längst durch einen Zuwachs von Übergewicht oder Adipositas bereits in jungen Jahren niederschlägt. Eltern sollten deshalb auch im Winter darauf achten, dass bei ihren Kindern die Bewegung an der frischen Luft nicht zu kurz kommt. Auf Ratgeber-Portalen wie z. B. www.pebonline.de finden sich praktische Tipps, um selbst bei Minusgraden mit Spaß und körperlicher Aktivität etwas für Gesundheit, Fitness, Kraft und Koordination zu tun. Wer sich vom Wetter nicht einschüchtern lässt und auch im Winter viel draußen bewegt, stärkt zudem sein Immunsystem und beugt Erkältungen vor.

Supress

Redaktion Detlef Brendel

Kontakt

Supress

Detlef Brendel

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

0211/555548

redaktion@supress-redaktion.de

http://www.supress-redaktion.de