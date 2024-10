Location: SupraTix GmbH

Street: Bautzner Str. 45- 47

City: 1099 – Dresden (Germany)

Start: 24.10.2024 08:00 Uhr

End: 23.10.2024 12:12 Uhr

Entry: free

get ticket



Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

Wie wäre es, den Tag mit einem inspirierenden Frühstück zu beginnen, das nicht nur den Gaumen, sondern auch Ihre unternehmerische Vision anregt?

In einer entspannten, vertraulichen Runde laden wir Sie herzlich zu unserem exklusiven Event „KI zum Frühstück“ ein – nur auf persönliche Einladung. Hier stehen Sie und Ihr Unternehmen im Mittelpunkt. Lassen Sie uns gemeinsam bei Kaffee und frischen Brötchen darüber sprechen, wie die digitale Zukunft für KMUs aussieht und wie Sie diese Transformation mit der richtigen Strategie meistern können.

Keine komplizierten Fachvorträge, sondern greifbare Lösungen, basierend auf über 10 Jahren Erfahrung und über 1.500 erfolgreich umgesetzten Digitalisierungsprojekten.

Was erwartet Sie?

Wir zeigen Ihnen konkret, wie Sie mit minimalem technischen Aufwand und ohne Programmierkenntnisse Prozesse in Verwaltung, Vertrieb und Produktion optimieren. Sie erfahren aus erster Hand, welche innovativen Lösungen wir gemeinsam mit über 6.000 Unternehmen erfolgreich umgesetzt haben – und wie auch Sie flexibel und agil auf Marktveränderungen reagieren können.

Dabei setzen wir auf Vertrauen statt Werbung. SupraTix und die patentierte No-Code-Plattform SupraWorx bieten Ihnen praxiserprobte und skalierbare Lösungen, mit denen Sie nicht nur schneller, sondern auch effizienter arbeiten. Ob Automatisierung, Workflow-Optimierung oder neue digitale Produkte – wir unterstützen Sie dabei, den nächsten Schritt zu machen.

Wann und wo?

Wir sind gespannt auf Ihr Unternehmen und darauf, wie wir Sie bei Ihrer digitalen Reise unterstützen können. Antworten auf Ihre Herausforderungen und konkrete Umsetzungswege – alles in einer persönlichen, vertrauensvollen Runde. Wir freuen uns, Sie bei uns in Dresden in der Bautzner Straße 45-47 willkommen zu heißen und gemeinsam den digitalen Aufbruch zu gestalten. Bei Bedarf auch online möglich.

SupraTix GmbH revolutioniert den Arbeitsplatz mit digitalen Ökosystemen, die Produktionsprozesse digitalisieren und an die Bedürfnisse der heutigen Arbeitswelt anpassen. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, neue Geschäftsbereiche zu erschließen, Unternehmensstrukturen zu straffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Aber das ist noch nicht alles! In der heutigen Arbeitsumgebung, die durch Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle gekennzeichnet ist, bietet SupraTix wesentliche Werkzeuge für effizientes Networking, Personalmanagement und die Organisation von Lieferketten. Unsere Anwendungen sind offen gestaltet und sowohl mit Office- als auch mit SAP-Lösungen kompatibel.

Darüber hinaus bietet unsere innovative Plattform SupraWorx hybride Arbeitsplatzlösungen und intelligente Lernoptionen, die eine optimale Work-Life-Balance fördern und das Lernen und Arbeiten revolutionieren. Wir begleiten Unternehmen nicht nur bei der Implementierung unserer Lösungen, sondern unterstützen sie auch mit Schulungen und Beratungen, um das volle Potenzial unserer Lösungen auszuschöpfen.

Als Pioniere in der digitalen Transformation sind wir stolz darauf, Unternehmen in die Zukunft zu führen. Wir glauben, dass unsere Lösungen die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und uns vernetzen, grundlegend verändern werden. Die Zukunft ist digital, und wir bei SupraTix sind bereit, sie zu gestalten!

Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise in eine digital ermächtigte Zukunft. Ergreifen Sie die Innovation, verbessern Sie Ihr Geschäftsmodell und seien Sie Teil der Transformation mit SupraTix. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um eine intelligentere, vernetztere und effizientere Welt zu schaffen. Kontaktieren Sie uns heute, um mehr zu erfahren und Ihr Geschäft mit SupraTix zu revolutionieren!

Kontakt

SupraTix GmbH

Tobias Göcke

Bautzner Str. 45-47

01099 Dresden

035133948400



http://supratix.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.