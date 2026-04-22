KI verändert Sichtbarkeit: Wo bleiben die Besucher?

xchannels zeigt, warum KMU-Websites aktuell leergefegt sind – und bietet mit „AI Visibility Lab“ Soforthilfe an

Die digitale Sichtbarkeit ist für viele Unternehmen existenzentscheidend, zum Beispiel für E-Commerce, Tourismus oder Immobilien. Besonders KMUs stellen jedoch ganz akut fest: Die Webseitenzugriffe sind eingebrochen. Suchmaschinen-Werbung bringt plötzlich nicht mehr die gewünschten Ergebnisse. In ChatGPT kommt das eigene Unternehmen nicht in den Antworten vor.

Dahinter stehen massive Verschiebungen bei der Onlinesuche. Google hat vor wenigen Monaten die AI Overviews eingeführt, die heute über 2 Milliarden Nutzer pro Monat (Dataconomy, 2026) erreichen. Es lässt sich ableiten, dass das keine neuen Web-Nutzer sein können, sondern die, die früher auf einzelne Suchergebnisse, also Unternehmens-Webseiten, klickten.

Dazu kommt eine wachsende Verschiebung der Suche von Google hin zu ChatGPT, Perplexity und Co.: 73 % der B2B-Entscheider nutzen bereits KI-Plattformen zur Einkaufsrecherche (Loganix/Averi, 2026).

Für viele Unternehmen entsteht eine gefährliche Lücke: Sie sind nicht dort präsent, wo ihre Zielgruppe sucht. Sie investieren Budgets, wo sie weitreichend ihre Zwecke verfehlen.

Schneller Maßnahmen-Turnaround zählt

KMUs aller Branchen sollten akut einen Bruch mit bisherigen Sichtbarkeits-Mechaniken einleiten: Gute Google-Rankings haben weniger Bedeutung. Inhalte müssen so aufbereitet werden, dass sie von KI-Plattformen verstanden, eingeordnet und direkt in Antworten integriert werden können. „AI Visibility“ ist die neue zentrale Kennzahl für Erfolgsmessung.

xchannels.ai nennt die beiden wichtigsten „To dos“, mit denen KMUs sofort beginnen sollten

To do Nummer 1: „KI-Lesbarkeit“ für den bestehenden Webauftritt herstellen. „KI-Plattformen benötigen klare Strukturen auf Webseiten. Entscheidend ist nicht nur, was gesagt wird, sondern wie es aufgebaut ist. Texte müssen maschinell leicht auslesbar sein, Überschriften müssen präzise formuliert sein. Kurze Absätze, konkrete Zahlen, Beispiele und Quellen sowie FAQs am Ende jeder Seite – das sind die neuen Standards, die strikt befolgt werden sollten“ so Ashley Zvaniashvili, die die technische Entwicklung bei xchannels.ai verantwortet.

To do Nummer 2: Die Expertise eines Unternehmens sollte über möglichst viele Onlinekanäle hinweg „omnipräsent“ gemacht werden. Marken werden besonders dann sichtbar, wenn sie auch außerhalb der eigenen Website stattfinden: Von Fachmedien über Social Media bis hin zu Communities. „Das ist die neue Schlagzahl eines sichtbaren KMUs: Tägliche Blogartikel, tägliche Beiträge auf zwei bis fünf Social Media-Plattformen und wöchentliche Veröffentlichungen auf Presseportalen, in Fachmagazinen oder bei YouTube. KI macht diese Schlagzahl durch die einfache und mittlerweile hochqualitative Produktion von Text, Bild und Video möglich, und KI verlangt gleichermaßen von Unternehmen, dass sie diese Fähigkeiten nutzen, um Sichtbarkeit zu erzeugen“ so Isabell Claus, Co-Geschäftsführerin von xchannels.ai.

„AI Visibility Lab“: Experten-Feedback für Soforthilfe

Für viele KMUs klingen die jetzigen „To Dos“ auf den ersten Blick nach einer Mammutaufgabe. Wer KI jedoch richtig für sich arbeiten lässt, der erfüllt die neuen Erfordernisse mit wenig Aufwand und nutzt die internen Ressourcen für Strategie, Kreativität und laufende Qualitätskontrolle.

Mit dem „AI Visibility Lab“ macht xchannels.ai sein Fachwissen zugänglich, um KMUs beim Umstieg in das neue Setting zu unterstützen. Im Rahmen des Labs erhalten KMUs auf einfachste Art und Weise Austausch mit AI Visibility Experts. IST-Analyse, Maßnahmen priorisieren, technische Hürden abbauen, konkrete Umsetzungs-Tipps erhalten – das, was als Mammutaufgabe erscheint, wird im Austausch „hands on“ in die Praxis umgesetzt. Der Service steht KMUs aller Branchen in Form von Online-Calls, per WhatsApp-Chat oder bei einem physischen Termin in den Büroräumen in Wien zur Verfügung. Erstgespräche werden mit 15 Minuten angesetzt, Termine finden in der Regel noch am gleichen Tag statt. Bis zu einem zeitlichen Ausmaß von 60 Minuten pro Unternehmen wird kostenfrei geholfen. In Zusammenarbeit mit Partnern von xchannels.ai soll das AI Visibility Lab sukzessive in mehreren Großstädten im DACH-Raum etabliert werden. Terminbuchungen erfolgen über die Webseite von xchannels.ai.

„Das AI Visibility Lab setzt auf einfachen Zugang und echte „hands on“ Unterstützung. Wir wissen, dass KMUs durch effektiven und effizienten Austausch am schnellsten vorankommen – genau das ist unser Ziel“ so Ashley Zvaniashvili abschließend.

xchannels.ai entwickelt KI-basierte Marketing-Technologie, die die automatisierte Erstellung und Verbreitung von Content über alle Marketing- und Kommunikationskanäle hinweg revolutioniert. Mit der Mission, Marketingprozesse zu transformieren, bietet xchannels.ai Lösungen, die Qualität, Effizienz und Innovation vereinen. Die Plattform ermöglicht es, Content in Form von Text, Bild und Video automatisch in verschiedene Formate umzuwandeln und über verschiedene Kanäle zu verbreiten, um ihre Reichweite und damit den Einfluss einer Marke, unter anderen in KI-Such- und Antwortsystemen, zu maximieren.

Kontakt

xchannels.ai

Isabell Claus

c/o INiTS, Maria-Jacobi-Gasse 1

1030 Wien

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