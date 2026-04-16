KI verändert Märkte. Strategie schafft Wachstum.

Warum Familienunternehmer und der gehobene Mittelstand jetzt mehr brauchen als Technologie: Strategie, Klarheit, Vision und wirksame Führung.

Kaum ein Thema prägt die wirtschaftliche Debatte derzeit so stark wie Künstliche Intelligenz. Neue Anwendungen entstehen im Wochentakt, Prozesse werden automatisiert, Geschäftsmodelle neu gedacht. Unternehmen jeder Größe fragen sich: Wie nutzen wir KI sinnvoll? Wo entstehen echte Wettbewerbsvorteile? Und wie sichern wir nachhaltiges Unternehmenswachstum?

Gerade für Familienunternehmen und den gehobenen Mittelstand ist die Lage besonders spannend. Sie verfügen oft über starke Marken, gewachsene Kundenbeziehungen und hohe Entscheidungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig stehen sie vor der Herausforderung, Innovation mit Verantwortung, Tradition mit Transformation und Tempo mit Substanz zu verbinden. Denn bei aller Dynamik gilt: Technologie allein erzeugt noch kein nachhaltiges Unternehmenswachstum. KI kann beschleunigen, vereinfachen und neue Möglichkeiten eröffnen. Doch Strategie, Klarheit, Vision und Umsetzungskraft müssen aus dem Unternehmen selbst kommen.

An diesem Punkt setzt der Vortrag „Das Rennen um Wachstum beginnt am Start!“ von Prof. Dr. Guido Quelle an. Der renommierte Wachstumsexperte macht darin deutlich, worauf es ankommt, wenn Unternehmen Chancen nicht nur erkennen, sondern in profitables Unternehmenswachstum übersetzen.

Mit klarem Blick, hoher Praxisnähe und inspirierenden Impulsen macht Quelle in seinem Vortrag deutlich:

– Unternehmenswachstum beginnt mit Haltung, Klarheit und unternehmerischer Vision

– Zukunft braucht entschlossene Entscheidungen statt Abwarten

– Strategie schlägt Aktionismus

– Führung ist der Hebel für nachhaltiges Unternehmenswachstum

– Wer früh startet, schafft Vorsprung

Gerade in Zeiten technologischer Umbrüche trifft seine Botschaft den Nerv vieler Entscheiderinnen und Entscheider. Ob Unternehmerkongress, Verbandstagung, Netzwerkveranstaltung oder Strategietagung: Dieser Vortrag liefert Denkanstöße mit direktem Praxisbezug und motiviert Führungspersönlichkeiten, Wachstum aktiv zu gestalten.

Als Keynote-Speaker begeistert Quelle mit einer Mischung aus strategischer Substanz, inspirierender Klarheit und konkreten Handlungsimpulsen. Seine Vorträge richten sich insbesondere an Familienunternehmer, Gesellschafterkreise, Geschäftsführungen und Führungsteams im anspruchsvollen Mittelstand, die Unternehmenswachstum mit einer klaren Vision und Strategie vorantreiben wollen.

Neben seiner Tätigkeit als Berater und Speaker ist Guido Quelle auch erfolgreicher Autor: Er hat über 20 Bücher veröffentlicht, darunter die beiden Werke „Profitabel wachsen“ und „Wachstum beginnt oben“ im Springer-Verlag.

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 300 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region.

Kontakt

Mandat Managementberatung GmbH

Anne Hausen

Emil-Figge-Straße 80

44227 Dortmund

+49 231 9742-390



http://www.mandat.de

Bildquelle: BUNDESVERBAND DEUTSCHER MITTELSTAND e.V. – BM