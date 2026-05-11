KI unter Kontrolle: E-Book über wirksame KI-Governance

Syngenio zeigt, wie Unternehmen KI-Governance pragmatisch und regulatorisch sicher umsetzen

München, 11. Mai 2026 – Künstliche Intelligenz ist längst im Arbeitsalltag von Unternehmen angekommen. Sie beschleunigt Prozesse, unterstützt Entscheidungen und verändert Geschäftsmodelle. Doch vielerorts geschieht ihr Einsatz noch ohne klare Steuerung, definierter Verantwortlichkeiten oder klaren Leitplanken. Genau hier setzt ein neu veröffentlichtes E-Book der Syngenio an, das praxisnah aufzeigt, wie Unternehmen eine wirksame KI-Governance etablieren können.

Wie Unternehmen KI kontrolliert einsetzen und regulatorische Risiken vermeiden

Das E-Book adressiert wachsende Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wie „Schatten-KI“, Model Drift sowie potenzielle Reputationsschäden und Compliance-Verstöße.

„Viele Unternehmen nutzen KI bereits intensiv, jedoch ohne die notwendige Governance-Struktur. Das führt nicht nur zu Effizienzverlusten, sondern auch zu einer Vielzahl an Risiken“, erklärt Stephanie Kamp, Principal Business Consultant bei Syngenio. „Unser E-Book zeigt, wie Unternehmen pragmatisch und strukturiert die richtigen Grundlagen schaffen können. Das Ziel ist es, Innovation zu ermöglichen und gleichzeitig Kontrolle, Transparenz und Vertrauen sicherzustellen.“

Das IT-Beratungsunternehmen Syngenio positioniert sich dabei als praxisorientierter Partner: Statt komplexer Transformationsprogramme liegt der Fokus auf schnellen, audit-sicheren Lösungen, die bestehende Prozesse gezielt erweitern. Der Ansatz reicht von der Analyse vorhandener Strukturen über die Integration von Governance-Elementen bis hin zur konkreten Bedarfsdefinition.

Das E-Book steht ab sofort zum Download bereit: https://syngenio.com/ki-governance/#ebook

Eine Podcast-Folge über KI-Governance bringt vertiefende Einblicke:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YQtNNsfaw60

Spotifiy: https://open.spotify.com/episode/2m0r1kBQ1ttMy1LSAG4Z9N

Die Syngenio AG ist ein unabhängiges IT-Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Consulting für Prozesse und Anwendungen. Syngenio betrachtet Fachdomäne und Technologie zusammen und entwickelt innovative Lösungen. Somit baut das Unternehmen Brücken zwischen klassischen Legacy-Systemlandschaften und modernen, cloudfähigen und KI-gestützten Anwendungen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in regulierten Märkten bildet Syngenio die Brücke zwischen den Tätigkeitsfeldern Payment und eBanking-Lösungen für Finanzdienstleister und branchenspezifische Enterprise-IT-Lösungen für kritische Infrastrukturen. Auf diese Weise macht Syngenio Unternehmen zukunftsfähig für die Herausforderungen von morgen. Syngenio ist mit Standorten in Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Frankfurt am Main, Stuttgart und dem Hauptsitz München deutschlandweit vertreten. Gegründet 2001, wird das Unternehmen geleitet vom Vorstand Joachim Nübold.

Kontakt

Syngenio AG

Mark Spiessl

Schellingstr. 109a

80798 München

+49 89 436 302 900



http://www.syngenio.com

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