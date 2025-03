KI und E-Commerce

62 Prozent der Deutschen wollen Echtzeit-Benachrichtigungen

Die E-Commerce-Landschaft in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Verbraucher zeigen ein wachsendes Interesse an fortschrittlichen technologischen Lösungen, insbesondere an künstlicher Intelligenz. Der Bericht Aussichten für den E-Commerce 2025 von Packlink zeigt ein wachsendes Interesse der deutschen Verbraucher an der Integration von KI in Online-Einkaufserlebnisse. Diese neuen Technologien würden es ihnen ermöglichen, die Erwartungen der Nutzer zu erfüllen, die mehr Transparenz, Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Personalisierung wünschen.

Die Bedürfnisse der Verbraucher ändern sich schnell und erfordern eine Weiterentwicklung der angebotenen Dienstleistungen. Laut der Studie von Packlink sind 64 Prozent der Deutschen an der Nutzung künstlicher Intelligenz interessiert, um Bestellungen zu verfolgen und Updates zu erhalten, was die wachsende Nachfrage nach Transparenz und ständiger Kommunikation widerspiegelt. Darüber hinaus wünschen sich 62 Prozent Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Artikel, an denen sie interessiert sind, wieder verfügbar oder im Angebot sind – eine Anforderung, die KI durch automatisierte und personalisierte Warnsysteme erfüllen kann. Die Abwicklung von Rücksendungen und Umtauschvorgängen ist ein weiteres wichtiges Thema. 66 Prozent der Befragten wünschen sich eine optimierte Unterstützung, die den Prozess schnell und reibungslos gestaltet. Diese Trends deuten darauf hin, dass die Verbraucher nicht nur ein personalisiertes und schnelles Einkaufserlebnis suchen, sondern auch, dass Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit zu unabdingbaren Prioritäten für den Erfolg auf dem Online-Marktplatz geworden sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die deutschen Verbraucher ist die Schnelligkeit und Sicherheit von Zahlungen: 59 Prozent gaben an, dass sie an schnellen, sicheren und personalisierten Zahlungslösungen interessiert sind. Künstliche Intelligenz optimiert unter diesem Gesichtspunkt die Zahlungsprozesse und erkennt automatisch alle Anomalien, um sichere Transaktionen zu gewährleisten. Auch die Liefermethoden müssen verbessert werden: 39 Prozent der Deutschen würden umweltfreundliche oder flexible Lieferoptionen bevorzugen, was KI durch die Verbesserung der Logistik und die Vorhersage von Verbraucherpräferenzen unterstützen kann.

Die Personalisierung ist nach wie vor einer der wichtigsten Trends: 52 Prozent der Deutschen wären daran interessiert, exklusive, personalisierte Angebote von den Marken zu erhalten, bei denen sie häufig einkaufen. Darüber hinaus geben 35 Prozent an, dass sie an personalisierten Produktempfehlungen interessiert wären, die auf ihren Vorlieben und früheren Einkäufen basieren. Künstliche Intelligenz analysiert Verbraucherdaten, um immer genauere und relevantere Angebote und Vorschläge zu machen. Diese Erkenntnis unterstreicht, dass KI eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, den Verbrauchern maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse zu bieten und so die Loyalität und das Engagement für Marken zu fördern.

„Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die Verbraucher nicht einfach nur Empfänger von Produkten oder Dienstleistungen sind, sondern aktive Akteure im Kaufprozess, deren Erwartungen sich ständig ändern. KI macht es möglich, das Einkaufserlebnis zu personalisieren, Bedürfnisse zu antizipieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Unternehmen, die KI nicht nutzen, riskieren, in den Augen eines zunehmend informierten und anspruchsvollen Verbrauchers ins Hintertreffen zu geraten“, sagt Noelia Lazaro, Marketingleiterin bei Packlink.

Packlink wurde 2012 als Plattform für den Vergleich von Paketzustellungen und Vertragsabschlüssen für Privatpersonen und Unternehmen gestartet. Mit dem beeindruckenden E-Commerce-Boom hat Packlink ein rasantes Wachstum erlebt. Mittlerweile ist das Unternehmen in mehreren europäischen Märkten tätig und bietet mehr als 300 Transportdienstleistungen und Versandtechnologien für KMUs und Großunternehmen an, die dafür sorgen, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Zeit und Geld für den Transport von Waren sparen. Das Ziel von Packlink ist den Versand für Verbraucher, Unternehmen und E-Commerces auf der ganzen Welt einfach und transparent zu gestalten.

Im Jahr 2016 entwickelte Packlink sein neues Tool für Unternehmen: Packlink PRO. Durch eine Spitzentechnologie, die den Logistikprozess automatisiert und die Integration mit Online-Shops erlaubt, ist es möglich, die Verwaltung von Sendungen zu vereinfachen, indem das Angebot der wichtigsten Transportunternehmen zusammengefasst wird, so dass die Benutzer Zeit und Geld sparen können. Ziel ist es, kleinen und mittleren E-Commerces, Verkäufern auf Marktplätzen und Entwicklern den Versandprozess zu erleichtern, um Packlink in der Logistik zu einem Verbündeten zu machen, der in verschiedene Plattformen integriert werden kann.

Für weitere Informationen über Packlink besuchen Sie www.packlink.de

Bildquelle: Karolina Grabowska @ Pexels