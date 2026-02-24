KI trifft Geomarketing: WIGeoGIS und OmegaLambdaTec starten gefördertes Forschungsprojekt „LocationAI

München, Wien

Die Entwicklung von Standortanalysen der nächsten Generation: Eine zukunftsweisende Kooperation verbindet jahrzehntelange Geo-Expertise mit multimodalen KI-Ansätzen und prompt-basierten Softwaremodulen.

GEO-EXPERTISE gepaart mit KI-DATA SCIENCE

In einer zukunftsweisenden Forschungskooperation verbinden der Geomarketing-Spezialist WIGeoGIS und das Data-Science-Unternehmen OmegaLambdaTec (OLT) präzise Standortanalysen mit anspruchsvollen KI- und Machine-Learning-Modellen. Ziel des gemeinsamen Projekts „LocationAI“ ist die Entwicklung der nächsten Generation datengetriebener Standortplanung.

PERFEKTE KOMBINATION

Am Forschungsprojekt arbeiten 18 Experten und Expertin beider Unternehmen mit.

Dr. Marc Schartmann, Chief Data Science Officer von OmegaLambdaTec sagt über das Vorhaben: „Die besten KI-Lösungen entstehen, wenn leistungsfähige Modelle und fundierter Kontext Hand in Hand arbeiten. Genau hier ergänzen sich unsere Data-Science-Modelle und die tiefe methodische Geomarketing-Expertise von WIGeoGIS.“

„KI wird bereits seit Jahrzehnten erfolgreich für Textanalysen und klassische Bilddaten eingesetzt – im Bereich von Geodaten und speziell bei Standortanalysen stecken wir noch vergleichsweise in den Anfängen. Genau hier liegt aber ein enormes Innovationspotenzial: AI basierte Algorithmen können in Kombination mit neuartigen Geodatenmodellen räumliche Zusammenhänge in Unternehmensdaten automatisch identifizieren und in Zukunft hoffentlich auch erklären“, so Kai Barenscher, Koordinator Forschungsprojekte bei WIGeoGIS.

Der Freistaat Bayern fördert das Projekt im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms (BayVFP) – Digitalisierung. Die Forschung läuft bis April 2028.

FORSCHUNG für die PRAXIS: PROMPT-BASIERTE STANDORTPLANUNG

Ziel der Forschungsprojekt ist es, neuartige KI-basierte Analyseverfahren zu schaffen, die wirtschaftliche Entscheidungen in der Standortplanung nachhaltiger und präziser machen.

Dazu zählen:

-Neuartige Methoden und KI-Analyseverfahren zur Standortplanung.

-Entwicklung neuer Geodatendatenkonzepte speziell für den Einsatz von KI-Standortanalysen.

-Softwaremodule zur prompt-basierten Steuerung von Standortanalysen.

Damit sollen u. a. Standort- und Marktpotenziale noch genauer vorhergesagt und verborgene Muster in komplexen Unternehmensdaten sichtbar gemacht, werden können. Es wird zudem erforscht wie KI-gestütze Standortanalysen Leerstände in Einkaufsstraßen nachhaltig reduzieren können.

Von KI-gestützten Standortanalysen werden zahlreiche Branchen profitieren, allen voran der Einzelhandel/ Handel, Franchise-Unternehmen, die herstellende Industrie mit Händlernetzen, Banken und Versicherungen mit Standortnetzen, Städte und Gemeinden.

Weitere Informationen zur Standortanalyse-KI finden Sie unter: https://www.wigeogis.com/de/standortanalyse_ai

ÜBER DIE FORSCHUNGSPARTNER

WIGeoGIS: WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter für Geomarketing und Standortanalysen in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden seit Jahrzehnten mit präzisen Geoanalysen, Software-Lösungen und Marktdaten dabei, standortbezogene Entscheidungen faktenbasiert und zukunftssicher zu treffen.

OmegaLambdaTec (OLT): OmegaLambdaTec (OLT) ist ein führendes Data-Science-Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter und anspruchsvoller KI- und Machine-Learning-Lösungen spezialisiert hat. Mit tiefem methodischem Wissen macht OLT datengetriebene Potenziale für Unternehmen nutzbar.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist eine Software, die Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

