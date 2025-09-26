KI-Traffic-Optimierung leicht gemacht: kostenloses KI-Traffic-Dashboard

Automatisierte Insights für bessere KI-Traffic-Optimierung

Die cloudWEB GmbH hat sich spezialisiert auf datengetriebenes Online-Marketing, präsentiert stolz ihr neues Tool: das KI-Dashboard. Angesichts der Tatsache, dass KI-Traffic eine 1,5-fach höhere Konversionsrate aufweist als der organische Suchverkehr, aber das manuelle Tracking in Google Analytics zeitaufwendig ist, schafft das KI-Dashboard Abhilfe. Es automatisiert die Analyseprozesse und liefert entscheidende Insights auf einen Blick.

Das neue KI-Dashboard ermöglicht:

– Real-Time Monitoring: Identifizierung der wertvollsten Besucher, die durch KI-Assistenten auf die Website gelangen

– Content-Performance: Analyse, welche Inhalte von KI-Assistenten besonders häufig empfohlen werden

– Conversion-Tracking: Verständnis für die spezifischen Nutzerreisen des KI-Traffics

Die Vorteile des Dashboards liegen auf der Hand: Es erspart langwierige GA4-Analysen und liefert täglich aktualisierte Einsichten, die die Optimierung des KI-Traffics erheblich erleichtern. Mit einem Blick erkennt man, welche KI-Assistenten qualitativ hochwertigen Traffic liefern und wie sich dieser in Konversionen niederschlägt.

Martina Bernet, Geschäftsführerin von cloudWEB, betont die Relevanz des neuen Tools: „Das KI-Dashboard ist ein wichtiger Schritt in Richtung effektiverer Online-Marketing-Strategien. Es liefert unseren Kunden die nötigen Informationen, um ihren KI-Traffic gezielt zu optimieren und ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen.“

cloudWEB GmbH fokussiert sich auf messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert schaffen. Mit dem KI-Dashboard wird die umfassende Expertise des Unternehmens in den Bereichen Performance Marketing, SEO/SEA, GEO, Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung erneut unterstrichen.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Permier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

