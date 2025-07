KI-Traffic messen & analysieren – cloudWEB GmbH zeigt wie

cloudWEB zeigt Unternehmen, wie sie wertvollen KI-Traffic erkennen, messen und für mehr Online-Erfolg nutzen können.

Die Digitalisierung schreitet voran, und mit ihr verändert sich die Art und Weise, wie Besucher auf Websites gelangen. Immer häufiger stammen die Zugriffe nicht mehr von klassischen Suchmaschinen wie Google, sondern von Künstliche Intelligenz (KI)-Plattformen wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Doch wie kann man diesen KI-Traffic erfassen und richtig nutzen?

Martina Bernet, Online Marketing Expertin bei cloudWEB GmbH, beleuchtet in einem aktuellen Blogbeitrag das Thema KI-Traffic genauer. Sie erklärt, dass viele Unternehmen den potenziell engagierten KI-Traffic bisher nicht korrekt tracken und somit wertvolle Einblicke verpassen. Durch die richtige Analyse und das gezielte Optimieren für KI-Zugriffe können Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen.

„KI-Traffic ist eine der am schnellsten wachsenden Traffic-Quellen, die oft hochqualifizierte Nutzer anzieht. Wer diesen Kanal ignoriert, verschenkt wertvolles Potenzial“, betont Martina Bernet.

Die cloudWEB GmbH zeigt in Zusammenarbeit mit Martina Bernet, wie Unternehmen KI-Traffic korrekt messen und analysieren können. Der Blogbeitrag gibt einen Einblick in die Identifizierung von KI-Traffic, die Priorisierung von Plattformen wie ChatGPT, Perplexity und Google Gemini sowie in das Verständnis der Besucherinteraktion auf Websites. Zusätzlich werden praxisnahe Tipps zur Content-Optimierung für KI-Plattformen gegeben.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten, um mit den neuesten Entwicklungen im Online-Marketing Schritt zu halten. Die Erfassung und Analyse von KI-Traffic ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, erklärt ein Sprecher der cloudWEB GmbH.

Die cloudWEB GmbH, eine inhabergeführte Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Winterthur, ist darauf spezialisiert, durch Online-Marketing, Webanalytics, KI und die Digitalisierung von KMUs einen echten Mehrwert zu schaffen. Mit ihren unkomplizierten und kundenorientierten Lösungen hilft das Unternehmen seinen Kunden, zukunftsgerichtete Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Für weitere Informationen und Unterstützung bei der Optimierung des KI-Traffics stehen die Experten der cloudWEB GmbH gerne zur Verfügung.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist eine spezialisierte Online-Agentur, die KMUs bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung.

Kontakt

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.