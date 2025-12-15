KI statt Suchmaschine: So werden Produkte in Zukunft gefunden

Duisburger Softwarehaus Krankikom präsentiert neues Analysetool „AIvalue“

Was früher das Ranking bei Google war, werden künftig die Antworten künstlicher Intelligenzen sein. Immer mehr Menschen treffen Kaufentscheidungen auf Basis der Empfehlungen von KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity – anstelle klassischer Suchmaschinen. Laut einer Gartner-Studie nutzen bereits 39% der Internetnutzer solche Systeme für Produktsuchen, Tendenz stark steigend. Auch Google selbst verschiebt mit seiner „Search Generative Experience“ die klassischen Trefferlisten zugunsten KI-generierter Antworttexte.

Für Unternehmen – insbesondere den Mittelstand – bedeutet das einen grundlegenden Wandel: Wer in KI-Antworten nicht erscheint, verliert Sichtbarkeit und damit potenzielle Kundschaft. KI-Sichtbarkeit entwickelt sich zur zentralen strategischen Aufgabe.

AIvalue: Die neue Kennzahl für KI-Sichtbarkeit

Um diesen Wandel messbar zu machen, hat die Krankikom GmbH das Analyse-Tool AIvalue entwickelt. Es zeigt:

– ob Unternehmen in KI-generierten Antworten erscheinen,

– wie sie genannt werden (Top-Empfehlung, Alternative, Erwähnung),

– in welchem Kontext Marken und Produkte auftauchen,

– welche Wettbewerber gleichzeitig sichtbar sind.

Daraus entsteht der Sichtbarkeitsindex – eine neue Kennzahl für Marketing, Vertrieb und Markenführung. Ergänzend liefert AIvalue konkrete Empfehlungen, wie Unternehmen ihre Präsenz in KI-Systemen verbessern können.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt fließt dabei aus der strategischen Arbeit von Estelle Engels, Strategic Lead von AIvalue, ein. Sie entwickelt Modelle zu GAIO (Generative AI Optimization), KI-gestützter Markenführung und Customer Journeys im Zeitalter von LLMs. Diese Expertise prägt die Ausrichtung und Methodik des Tools.

So funktioniert AIvalue

AIvalue arbeitet nicht mit einzelnen Prompts oder sporadischen Chat-Tests, sondern mit einer eigenentwickelten Analyse-Engine. Sie:

– prüft Antworten führender KI-Systeme auf realistische Nutzerfragen,

– nutzt algorithmische Verkettungen und Prompt-Chaining,

– glättet Ergebnisse statistisch,

– reduziert zufällige Abweichungen und „Halluzinationen“.

Das Werkzeug analysiert zusätzlich das Sentiment der Erwähnungen und erstellt ein mehrdimensionales Profil aus:

– Erwähnungsquote

– Empfehlungsstärke

– Kontextprofil

– Wettbewerbsabdeckung

– Tonalität & Wahrnehmung

Die Methodik orientiert sich an klassischer Marktforschung – übertragen auf generative KI.

Made in Europa: DSGVO-konform und transparent

Im Unterschied zu vielen internationalen Angeboten wird AIvalue in Deutschland entwickelt und betrieben. Das Tool:

– verarbeitet ausschließlich öffentlich zugängliche Daten,

– arbeitet DSGVO-konform,

– bietet transparente Analyseprozesse und nachvollziehbare Quellenangaben.

Strategischer Nutzen für den Mittelstand

„KI eröffnet ein neues Spielfeld, auf dem alle die gleichen Startbedingungen vorfinden“, erklärt Alexander Kranki, Geschäftsführer von Krankikom. „Wir müssen unserer eigenen Stärke auch trauen.“ Krankikom richtet sein Angebot bewusst an mittelständische Unternehmen – mit einem Early-Bird-Special ab 39 EUR pro Monat und optionaler strategischer Beratung zur KI-Optimierung.

Eine kostenlose Demo ist unter www.aivalue.com verfügbar.

FAQ zu KI-Sichtbarkeit & AIvalue

Warum ist KI-Sichtbarkeit heute so wichtig?

Weil immer mehr Produktempfehlungen direkt von KI-Systemen kommen – nicht mehr von klassischen Suchmaschinen.

Was misst der Sichtbarkeitsindex?

Er zeigt, ob, wie und in welchem Kontext eine Marke in KI-Antworten auftaucht.

Wie unterscheidet sich AIvalue von herkömmlichen SEO-Tools?

Es analysiert keine Websites, sondern generative KI-Antworten über Marken, Produkte und Wettbewerber.

Ist AIvalue DSGVO-konform?

Ja. Das Tool arbeitet ausschließlich mit öffentlichen Daten und wird in Deutschland betrieben.

Für wen eignet sich AIvalue?

Vor allem für mittelständische Unternehmen, die sicherstellen möchten, dass KI-Systeme ihre Marke korrekt und positiv darstellen.

Die Krankikom GmbH aus Duisburg begleitet seit über 30 Jahren Unternehmen in der digitalen Transformation. Rund 100 Mitarbeitende arbeiten an Systemintegration, Softwareentwicklung und datenbasiertem Marketing.

Mit AIvalue erweitert Krankikom ihr Portfolio um eine Plattform für KI-Sichtbarkeit und Reputationsmanagement – basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in Suchtechnologien, Online-Marketing und User Experience.

