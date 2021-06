KI-Recruiting von milch & zucker – Von den Konzern-Spezialist:innen kommt innovative Lösung für den breiten Markt

KI ist längst im Recruiting angekommen. Aber ist es mittelständischen Unternehmen überhaupt möglich, sich mit der komplexen Materie auseinanderzusetzen? Bleibt KI-gestütztes Recruiting also nur etwas für Konzerne? Nein. Der Einstieg ist viel einfacher, als viele glauben. Denn obwohl das Thema technisch hochkomplex ist, kann es für Anwender:innen genau das Gegenteil sein. Ohne Implementierung. Ohne wirtschaftliches Risiko. Mit einer Stand-alone-Anwendung, DIN-ISO-zertifiziert und DSGVO-konform.

Konzernerfahrung für den breiten Markt.

Mit innovativen Lösungen für Recruiting-Prozesse und systematischem Employer Branding gehört das Gießener Softwareunternehmen milch & zucker seit Jahren zu Deutschlands HR-Innovatoren. Bereits seit 2016 forschen und arbeiten viele kluge Köpfe an Deep Learning und KI und integrieren diese kontinuierlich in Recruiting-Lösungen. Mit dieser Erfahrung aus über 20 Jahren Software-Entwicklung im Konzernumfeld geht nun eine KI-gestützte Recruiting-Software für den Mittelstand an den Start: BetterAds 2.0.

Steigende Bewerbungen, bessere Diversity, schnellere Prozesse und sinkende Kosten!

Mithilfe der KI-Technologie von BetterAds 2.0 wird Recruiting im Handumdrehen noch effizienter und pragmatischer. Die KI analysiert blitzschnell Stellenanzeigentexte. Ein Score verrät sofort, wie diese aktuell performen würden. Sodann unterbreitet die KI Vorschläge zur Verbesserung von Reichweite oder zur Vermeidung von genderspezifisch diskriminierenden Formulierungen. Und dank Deep Learning eben ganz ohne SEO-Kenntnisse oder Texterausbildung.

Boilerplate:

milch & zucker – das steht seit 1998 für E-Recruiting Software & Employer Branding.

Die BeeSite Recruiting Edition® ist made & hosted in Germany und jahrelanger Testsieger als “Bestes Bewerbermanagement-System für Konzerne”. Alle Employer-Branding-Maßnahmen – von EVP bis Kampagne – kommen aus einem Haus und die Recruiting-Plattform JobStairs.de besticht durch Flatrate-Modell und integrierte KI.

Creatively serious & seriously creative – das beschreibt uns wohl am besten. Seit 1998 schlagen zwei Herzen in unserer Brust: Das Softwareherz und das Kommunikationsherz. milch & zucker unterstützt Unternehmen systematisch bei der Suche, der Ansprache, der Auswahl und der Bindung der richtigen Mitarbeiter. Durch die passende Strategie, maßgeschneiderte Kommunikation & effiziente Recruiting-Software. Wir sind Aktiengesellschaft, unabhängig, inhabergeführt und nennen uns ausschließlich beim Vornamen.

Kontakt

milch & zucker

Patricia Polednia

Friedrich-List-Str. 23

35398 Gießen

(+49) 641 30020 818

patricia.polednia@milchundzucker.de

https://www.milchundzucker.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.