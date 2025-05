KI-Monat mAI 2025: Ohne Schnittstellen keine intelligente KI

Noch bis zum 30. Mai findet in Deutschland der KI-Monat mAI statt – eine Initiative rund um Künstliche Intelligenz. Und während es mittlerweile fast mehr KI-Washing als Greenwashing zu geben scheint, ist sie in vielen Unternehmen noch immer nicht angekommen.

Warum? Weil die entscheidende Grundlage fehlt: der Zugriff auf relevante Daten. Künstliche Intelligenz entfaltet ihr Potenzial nur, wenn sie auf kontextbezogene Unternehmensdaten zugreifen kann – etwa aus Systemen wie SAP. Genau hier kommen Schnittstellen als Enabler ins Spiel.

1.KI braucht Kontext, nicht nur Daten

Nur wenn Informationen strukturiert, verfügbar und im richtigen Kontext vorliegen, kann KI zuverlässig analysieren, bewerten und entscheiden. Dieser Kontext liegt in Unternehmenssystemen wie SAP, CRM, Logistik- oder Produktionsplattformen. Fehlt die Anbindung an diese Datenquellen, bleibt KI entweder blind oder agiert auf Basis fragmentierter Informationen – was in der Praxis oft zu Fehleinschätzungen, Frustration oder Projektabbrüchen führt.

2. Datenverfügbarkeit ist der neue ROI-Hebel

Viele Unternehmen investieren in KI-Tools – doch ohne Zugang zu relevanten Daten verpufft deren Potenzial. APIs und moderne Integrationslösungen sind die Schlüsseltechnologie, um Daten in Echtzeit und strukturiert dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden: in KI-Modelle, in die Automatisierung oder in intelligente Entscheidungsprozesse.

3. Schnittstellen sind Chefsache

Im Zeitalter von KI, ESG-Reporting und Automatisierung werden Integrationslösungen zum strategischen Asset. Sie entscheiden über Innovationsgeschwindigkeit, Transparenz und Zukunftsfähigkeit – und betreffen nicht nur die IT, sondern die gesamte Organisation.

„Wer morgen mit KI gewinnen will, muss heute seine Systeme verbinden. Schnittstellen sind kein Tech-Detail – sie sind der Schlüssel zur unternehmerischen Intelligenz.“

– Michael Bässler, CTO Theobald Software

Schnittstellen: das Rückgrat Künstlicher Intelligenz

Schnittstellen sind mehr als technische Brücken – sie bilden die Infrastruktur, die darüber entscheidet, ob KI in Unternehmen echten Mehrwert schafft oder nur ein Schlagwort bleibt. Wer heute seine Systeme nicht intelligent verknüpft, beraubt seine KI-Anwendungen ihres Potenzials. Denn echte Intelligenz braucht Kontext, Geschwindigkeit und Zugang zu den richtigen Daten. Ohne diese Verknüpfung bleibt KI ein Luftschloss – technisch beeindruckend, aber operativ wirkungslos.

Theobald Software, 2004 in Stuttgart gegründet, ist ein weltweit führender Experte für nahtlose SAP-Integration. Die Lösungen von Theobald Software ermöglichen die Nutzung von SAP-Daten in nahezu jedem Drittsystem – sei es On-Premises oder in der Cloud. Weltweit vertrauen über 4.000 Unternehmen aller Branchen und Größen auf die Expertise der Stuttgarter, um ihre SAP-Daten effizient und strategisch zu nutzen. Von Niederlassungen in Europa und den USA aus betreuen rund 60 hochqualifizierte Fachkräfte zahlreiche Mittelständler sowie in Deutschland eine große Mehrheit der DAX-Unternehmen. Gemeinsam mit starken Partnern wie SAP, Alteryx und weiteren globalen Unternehmen behält Theobald Software stets die Entwicklung optimaler Lösungen im Blick.

