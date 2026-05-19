KI-Modell „Mythos“ stellt Vertrauen in E-Mail-Kommunikation grundlegend infrage

Künstliche Intelligenz verändert die IT-Sicherheitslandschaft nachhaltig. Mit „Mythos“, einem neuen Modell von Anthropic, können Schwachstellen in Software deutlich schneller und komplexer identifiziert werden als bisher. Dies verschärft nicht nur die Bedrohungslage, sondern erhöht auch den Druck auf Unternehmen, ihre Sicherheitsstrategien grundlegend zu überdenken.

Besonders kritisch bleibt der Angriffsvektor E-Mail. Während das Kommunikationsmittel weiterhin ein zentrales Einfallstor für Cyberangriffe darstellt, steigert KI zugleich die Qualität täuschend echter Angriffe. Der weit verbreitete Glaube, dass die Absenderadresse einer E-Mail deren Identität garantiert, erweist sich dabei zunehmend als gefährlicher Irrtum.

Im Blogbeitrag zeigt SEPPmail auf, warum Unternehmen ihre E-Mail-Kommunikation hinterfragen sollten, gerade hinsichtlich elektronischer Signaturen und Verschlüsselung. Diese könnten künftig zum neuen Standard werden, um Vertrauen und Sicherheit wiederherzustellen.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie in unserem Blog: https://www.seppmail.com/de/e-mail-kommunikation-im-wandel/

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

Firmenkontakt

SEPPmail Deutschland GmbH

Günter Esch

Ringstraße 1c

85649 Brunnthal b. München

+49 (0) 8104 8999 030



https://www.seppmail.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Wolf

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



http://www.sprengel-pr.com