KI.m – Virtueller Mentor für Führungskräfte geht an den Start

HR sucht dringend nach wirksamer Führungskräfte-Entwicklung

In der agilen New Work Welt sind die Anforderungen an Führungskräfte rasant gestiegen, während das herkömmliche Leadership Development nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Kostspielige und ineffiziente Leadership-Entwicklungs-Formate haben zur Unzufriedenheit der Personalabteilungen geführt und den Bedarf nach neuen Lösungen verstärkt. Das Start-up KI Mentor Technology hat mit seiner innovativen App „KI.m“ eine Antwort auf dieses Problem gefunden. KI.m ist ein virtueller Mentor, der Führungskräften direkt am Arbeitsplatz zur Seite steht und sie bei ihren täglichen Herausforderungen anleitet, coacht und unterstützt.

Individuelles Coaching für Führungskräfte jederzeit und überall

Die Lösung von KI Mentor Technology nutzt eine fortschrittliche KI-Technologie und ein wissenschaftlich fundiertes Führungsmodell, um Führungskräften bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu helfen. Die App ermöglicht es Führungskräften, direkt am Arbeitsplatz zu lernen, Herausforderungen zu bewältigen und Reflexion einzubringen. Im Dialog mit dem virtuellen Mentor erhalten Führungskräfte maßgeschneiderte Ratschläge und entwickeln ihre Fähigkeiten und Kompetenzen gezielt weiter. Dabei wird nicht nur die fachliche Weiterentwicklung fokussiert, sondern ebenso die emotionale Intelligenz und die Entwicklung als sogenannte „Trusted Leader“.

Herausforderungen meistern und den HR-Bereich wandeln

Die Nutzung von KI.m ermöglicht Führungskräften eine flexible und effektive Entwicklung, unabhängig von Zeit und Ort. Dadurch werden echte und spürbare Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und die Arbeitsabläufe erzielt. Kurzfristig dient KI.m als eine Ergänzung zu bestehenden Entwicklungsprogrammen, mittelfristig könnte es das Lernen und die Führungsbegleitung direkt am Arbeitsplatz disruptiv beeinflussen.

KI Mentor Technology hat bereits erste Kunden und Partner überzeugt und arbeitet mit Hochdruck daran, die Technologie weiterzuentwickeln, um zukünftig den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden. Dank KI.m werden Coaching-Angebote günstiger, flexibler und effizienter. Die Kombination von Technologie und Expertise ist vielversprechend und läutet eine neue Ära für das Leadership Development ein.

Erfolge, Herausforderungen und Zukunftspläne

Das Team von KI Mentor Technology GmbH weist Erfolge vor. Ein erfolgreiches Prototypen- und Praxistest wurde durchgeführt, wodurch wertvolles Feedback von Anwendern erhalten wurde. Zudem hat das Unternehmen erste Kunden für das Einsteigerprogramm, das ab 2024 verfügbar sein wird, gewonnen. Aber auch Herausforderungen gab es bei der Entwicklung von KI.m zu bewältigen, wie technische Hürden im Bereich KI, Datenschutzbestimmungen und Vorurteile der Anwender. Die Wachstumsstrategie von KI Mentor Technology sieht vor, das Team zu erweitern und Expertise in den Bereichen Data Analytics, Marketing/Vertrieb sowie Partnermanagement aufzubauen. Die Teilnahme an der Learntec Messe in Karlsruhe und die Einbindung von Kunden als Testnutzer waren ebenfalls Meilensteine auf dem Weg zum Markteintritt Anfang 2024.

Ein Blick in die Zukunft des HR-Bereichs

KI Mentor Technology GmbH hat das Potenzial, den HR-Bereich nachhaltig zu verändern. Während KI.m kurzfristig eine Ergänzung zu bestehenden Format im Leadership Development ist, wird es mittelfristig die Begleitung und Förderung von Führungskräften disruptiv beeinflussen. Indem das Coaching und die Unterstützung von Führungskräften direkt in den Arbeitsprozess integriert wird, stellen Unternehmen sicher, dass ihre Führungskräfte kontinuierlich lernen und sich weiterentwickeln. Dies trägt nicht nur zur Zufriedenheit der Führungskräfte bei, sondern ebenso zur langfristigen Bindung an das Unternehmen.

Die KI Mentor Technology GmbH entwickelt individuelle KI-basierte Lösungen für Personalentwicklung.

Kontakt

KI Mentor Technology GmbH

Christian Krauter

Wachtelstrasse 4 4

75245 Neulingen

+49 176 60415870



http://www.info.ki-mentor.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.