KI-Kommunikationsplattform von YOUNEA startet in Spanien

YOUNEA expandiert weiter: Die innovative KI-Plattform für Kundenkommunikation ist ab sofort auch in Spanien verfügbar. Nach erfolgreichen Markteinführungen in Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz erschließt YOUNEA nun den spanischen Markt – mit einem besonderen Fokus auf Whitelabel-Partner, die ihren Kunden moderne KI-Kommunikationslösungen unter eigener Marke anbieten möchten.

YOUNEA: Experte für KI-Kundenkommunikation

YOUNEA ist spezialisiert auf intelligente, automatisierte Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden – und bietet Softwarelösungen, die Serviceprozesse effizienter, schneller und skalierbarer machen.

Die Plattform ermöglicht sowohl eingehende als auch ausgehende Kommunikation – über:

-Telefon (Inbound & Outbound)

-E-Mail

-WhatsApp

Die KI-Agenten beantworten Anfragen rund um die Uhr, führen proaktiv Gespräche und entlasten Support-Teams im Tagesgeschäft. Dabei arbeiten sie DSGVO- und AI Act-konform, lassen sich nahtlos integrieren und klingen auf Wunsch sogar wie die eigene Marke – inklusive individueller Stimme.

Whitelabel-Modell: Eigene KI-Lösung – ohne Entwicklungsaufwand

Mit dem Whitelabel-Modell bietet YOUNEA eine sofort marktreife Plattform für Agenturen, IT-Dienstleister und Lösungsanbieter, die unter eigener Marke in den Zukunftsmarkt der KI-Kommunikation einsteigen wollen.

Vorteile für Whitelabel-Partner:

-Einsatzbereite Lösung mit eigenem Branding (Logo, Domain, CI)

-Mehrmandantenfähigkeit – ideal für Agenturen & Systemhäuser

-Schnelles Onboarding & direkter Support durch YOUNEA

-Transparente Preisstruktur

-Möglichkeit auf exklusive Vertriebsgebiete & Branchenspezialisierungen

-Kontinuierlicher Zugang zu Produkt-Updates

„Unsere Plattform ist gebaut für Skalierung – nicht nur technologisch, sondern auch durch starke lokale Partnerschaften.“

– Maurice Voigt, CEO von YOUNEA

Warum jetzt Spanien?

Spanien ist einer der dynamischsten Märkte Europas im Bereich Kundenservice und Kommunikation. Unternehmen stehen unter Druck durch hohe Anfragevolumina, steigende Servicekosten und Fachkräftemangel. Mit YOUNEA können Unternehmen diese Herausforderungen bewältigen und lokale Partner profitieren direkt vom wachsenden Bedarf.

Integration von Telefon- und Chat-KI

Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration von Telefon- und Chat-KI-Lösungen. Die KI-Agenten von YOUNEA sind in der Lage, Telefonate zu führen und Chats zu bedienen, was eine nahtlose und effiziente Kundenkommunikation ermöglicht. Diese Technologien sind entscheidend, um den steigenden Anforderungen an den Kundenservice gerecht zu werden und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Mit der Expansion nach Spanien setzt YOUNEA seine erfolgreiche Strategie fort, innovative KI-Lösungen für die Kundenkommunikation in Europa anzubieten und lokale Partner zu stärken.

YOUNEA ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung moderner KI-Lösungen und auf die Optimierung digitaler Onboarding-Prozesse spezialisiert hat. Mit Produkten wie AVA setzt YOUNEA neue Maßstäbe in der Unternehmenskommunikation und hilft Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und ihre Marktposition zu stärken.

