KI in Leitstellen – iSE & LiveReader starten Kooperation

künstliche Intelligenz im Dienst der Rettung

LiveReader GmbH und iSE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH verkünden strategische Partnerschaft zur Integration modernster KI-Lösungen in Leitstellensysteme

Oberthal/Aachen, 08.02.2024 – In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung ihrer langjährigen Zusammenarbeit haben die LiveReader GmbH, ein führender Entwickler von KI-basierten Technologielösungen, und die iSE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH, renommierter Anbieter von Einsatzleitsystemen (ELS), heute ihre offizielle Partnerschaft bekanntgegeben. Diese Allianz zielt darauf ab, die Grenzen der technologischen Möglichkeiten innerhalb von Leitstellen zu erweitern und modernste KI-Funktionalitäten in das Produktangebot von iSE zu integrieren.

Synergieeffekte:

Die Partnerschaft vereint LiveReaders Expertise in der Entwicklung KI-basierter Lösungen mit der umfassenden Erfahrung von iSE als Anbieter weit verbreiteter ELS-Lösungen. Gemeinsam beabsichtigen die Unternehmen, die Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung in Leitstellen durch die Integration innovativer KI-Technologien zu revolutionieren.

„Diese Partnerschaft markiert die Deutlichkeit in unserem Bestreben, die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz voll auszuschöpfen und über diese Kooperation in den Leitstellenkontext zu integrieren.“, so Dr. Eric Rietzke, Geschäftsführer der LiveReader GmbH. „Mit den Experten von iSE an unserer Seite sind wir bestens positioniert, um den Leitstellenbetrieb auf ein neues Niveau zu heben.“, gibt Dr. Rietzke weiter bekannt.

Tim Dücker, Geschäftsführer der iSE Informatikgesellschaft, fügt hinzu: „Durch die Kombination unserer bewährten ELS-Lösungen mit den innovativen KI-Anwendungen von LiveReader können wir unseren Kunden nun eine noch leistungsfähigere und zukunftsorientiertere Plattform bieten. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Vision, durch den Einsatz modernster Technologien einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Effizienz zu leisten.“

Künstliche Intelligenz als Assistenz für Disponent:innen

Die Partnerschaft zwischen LiveReader und iSE ist ein klares Bekenntnis beider Unternehmen zur kontinuierlichen Innovation und zur Bereitstellung hochmoderner Technologielösungen, die den Anforderungen und Herausforderungen moderner Leitstellen gerecht werden. Kunden beider Partner können eine nahtlose Integration und umfassende Unterstützung erwarten, während die neuen, durch KI erweiterten ELS-Lösungen eingeführt werden.

Über LiveReader GmbH:

Die LiveReader GmbH ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-basierten Lösungen spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Innovation und auf der Basis von Forschung und Wissenschaft, strebt LiveReader danach, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um die Lösung komplexer Probleme zu erleichtern und den digitalen Wandel in den verschiedensten Branchen voranzutreiben.

„Bei uns begegnen Ihnen gleich sieben unterschiedliche Arten von künstlicher Intelligenz, die wir in der Weise miteinander interagieren lassen, dass die Kreativität nicht mit der KI durchgeht.“, berichtet Herr Dr. Rietzke schmunzelnd.

„Erst die Kombination verschiedener KI-Methoden führt zu einem leistungsfähigen, zuverlässigen und erklärbaren Beitrag von KI in die Dispositionsvorschläge. Das letzte Wort im Entscheidungsprozess hat jedoch immer der Mensch!“, so Herr Dr. Rietzke weiter.

Alle KI-Lösungen der LiveReader GmbH arbeiten im Rahmen von KI-Ethik und KI-Governance und können branchenübergreifend eingesetzt werden. Die Passgenauigkeit der KI-Lösung entsteht mit dem Einfließen von Expertenwissen des jeweiligen Fachgebiets. Notrufzentralen sind ohne Zweifel eins der wichtigsten Anwendungsfelder, wo KI sich im Dienst der Rettung beweisen kann. Mit KI-Assistenz in z.B. Reisebranche oder Finanzsektor entfesseln sich weitere interessante Möglichkeiten.

Die LiveReader GmbH ist Forschungspartner im namhaften Projekt SPELL.

Über iSE Informatikgesellschaft mbH:

Die iSE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH ist ein führender Anbieter von Einsatzleitsystemen (ELS) für Leitstellen. Am Hauptsitz in Aachen und acht weiteren Standorten im Bundesgebiet bietet iSE eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, die Effizienz, Sicherheit und Reaktionsfähigkeit in kritischen Einsatzsituationen zu verbessern. Ein Team mit über 30 Jahren Erfahrung betreut neben Feuerwehr- und Rettungsleitstellen auch Werkschutz- und Sicherheitszentralen, indem schlüsselfertige und hochverfügbare IT-Lösungen installiert werden.

„Bei iSE verstehen wir, dass die Einführung neuer Technologien wie KI eine signifikante Veränderung für unsere Kunden darstellt. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Kunden auf dem Weg der Integration aktiv begleiten. Unsere Priorität liegt darauf, den Benutzer durch die neuen Lösungen bei der Entscheidungsfindung aktiv zu unterstützen.“, betont Herr Tim Dücker.

iSE als kompetenter Anbieter des bekannten Softwaremoduls iSE-COBRA zeigt sich zukunftsorientiert und wegweisend, indem die eigene Produktpalette um eine hochtechnologische KI-Assistenz-Lösung erweitert wird.

Die iSE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH ist Forschungspartner im namhaften Projekt SPELL.

Für weitere Informationen über die Partnerschaft und die kommenden Produktinnovationen besuchen Sie gerne www.livereader.com und www.ise-online.com

Die LiveReader GmbH widmet sich der Entwicklung fortschrittlicher Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz. Mit einem ausgeprägten Engagement für Neuerungen und gestützt auf wissenschaftliche Forschung, zielt LiveReader darauf ab, das Potenzial aktuellster KI-Technologien voll auszuschöpfen. Dies soll die Bewältigung anspruchsvoller Herausforderungen vereinfachen und die digitale Transformation quer durch alle Branchen beschleunigen.

Durch die Partnerschaft mit der iSE GmbH werden Synergien frei, die den Menschen in Notfallsituationen zugutekommen. Die iSE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH zeichnet sich als Spitzenanbieter im Bereich der Einsatzleitsysteme (ELS) aus. Ihr Service ist speziell darauf abgestimmt, in Notfallsituationen die Effizienz, Sicherheit und schnelle Reaktionsfähigkeit zu steigern. Hierfür passt die KI-Assistenz von LiveReader perfekt zur Erweiterung der Produktpalette von iSE.

