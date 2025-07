KI – Herausforderung und Chance für CIOs

Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne

Der Platz, den die künstliche Intelligenz in Unternehmen einnimmt, wächst und wächst. Laut dem Statistischen Bundesamt setzen 20% der deutschen Unternehmen KI-Technologien ein, damit ist innerhalb eines Jahres die Nutzung von KI um 8 Prozentpunkte gestiegen. Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne, erläutert, welche Folgen der Einzug der KI in Unternehmen für CIOs hat sowie was Führungskräfte bei der Integration der KI in Geschäftsprozessen beachten sollten.

Eine große Änderung, welche die künstliche Intelligenz mit sich bringt, betrifft die Verantwortung der Führungsebene. Mit der wachsenden Integration der KI in Geschäftsprozesse werden CIOs und andere Führungskräfte zunehmend für die positiven und negativen Ergebnisse der KI verantwortlich gemacht. Da KI nicht mehr nur ein Nischenthema ist, das IT-Spezialisten überlassen bleibt, liegt es auch im Aufgabenbereich der Führungskräfte, KI-Strategien zu verstehen und sicherzustellen, dass diese sowohl robust als auch wirkungsvoll sind.

Innovation und Sicherheit in Einklang bringen

Technologische Fortschritte verschaffen zwar Wettbewerbsvorteile, allerdings kann Innovation schnell die Sicherheit und Stabilität gefährden. Der Drang, KI überall einzusetzen, muss mit einem Bekenntnis zu grundlegenden IT- und Sicherheits-Best Practices einhergehen.

In einem sich schnell entwickelnden digitalen Ökosystem ist ein starkes Datenmanagement die Grundlage für Resilienz. Backups, Cloud-Speicher, strenge Datenprüfungen und automatisiertes Endpointmanagement bilden die Basis einer nachhaltigen Technologiestrategie.

Mit den richtigen Strategien können CIOs Innovationen vorantreiben und gleichzeitig ihre Unternehmen vor potenziellen Schwachstellen wie nicht gepatchten Systemen, Schattenanwendungen und unbefugtem Zugriff schützen. Ein ausgewogener Ansatz, der sowohl technologische Neugier als auch operative Stabilität fördert, wird der Schlüssel zum langfristigen Erfolg sein.

Akzeptanz für KI schaffen

Eine weitere Herausforderung im Zusammenhang mit der KI betrifft ihre Akzeptanz unter Angestellten. Manche Mitarbeiter wenden KI mit großem Elan an und bilden sich kontinuierlich zu dieser Technologie weiter, wohingegen andere Skepsis gegenüber dem Einsatz von KI an den Tag legen. Der Ansatz ist hier nicht immer eindeutig, aber es ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter, der KI einsetzen möchte, sorgfältig überlegt, wo sie sinnvoll ist, wie sie sich auf die Produktivität auswirkt und ob ihre Verwendung sicher ist. Für Unternehmen ist es wichtig, ihre Mitarbeiter im sicheren Umgang mit KI zu schulen, um Akzeptanz und Bewusstsein im gesamten Unternehmen zu schaffen und gleichzeitig die Einhaltung von Best Practices sicherzustellen.

Die künstliche Intelligenz bringt Erleichterung im Arbeitsalltag mit sich, aber auch Herausforderungen, besonders für Führungskräfte. CIOs sollten möglichst früh beginnen, sie anzugehen, damit ihre Unternehmen möglichst stark von dieser vielsprechenden Technologie profitieren. Dabei sollten sie auf eine sinnvolle und rücksichtsvolle Nutzung achten.

