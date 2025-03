KI-gestützte Fahrzeugpräsentation: Der Schlüssel zum erfolgreichen Online-Verkauf

Shahrokh Khodabakhshi, Regional Leader DACH bei Nextlane

Der Showroom eines Gebrauchtwagenhändlers ist mehr als nur eine Verkaufsfläche – er ist das Aushängeschild des Unternehmens und ein entscheidender Faktor, um potenzielle Käufer anzuziehen. Doch oft fehlt es an Zeit, Platz oder den nötigen Fähigkeiten, um das digitale Schaufenster optimal zu präsentieren. Hier kommt künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel, die im Gebrauchtwagen-Sektor eine immer größere Rolle übernimmt. Sie verändert den Prozess grundlegend und ermöglicht es, mühelos hochwertige, professionelle Fahrzeugangebote zu erstellen.

Digitalisierung erweitert den Kundenkreis

Die digitale Transformation hat die Art und Weise verändert, wie Gebrauchtwagen verkauft werden. Durch Online-Angebote können Kunden Fahrzeuge bequem von zu Hause aus entdecken, wodurch sich der potenzielle Kundenkreis eines Händlers erheblich erweitert. Der Verkaufsprozess beginnt oft schon aus der Ferne – potenzielle Käufer können sich online ein detailliertes Bild machen, bevor sie das Fahrzeug vor Ort testen oder sogar direkt kaufen.

Die meisten Händler sind sich dieser Entwicklung bewusst: Neben der sorgfältigen Gestaltung der Anzeigentexte spielen Anzahl und Qualität der Fotos eine entscheidende Rolle für die Attraktivität einer Anzeige und damit für die Konversionsrate. Autohäuser, die über spezielle Bereiche für die Aufnahme von Fahrzeugfotos verfügen, sind hier klar im Vorteil: Sie können ihre Fahrzeuge in einem ansprechenden Licht präsentieren und gleichzeitig ihr Markenimage stärken.

Wie KI das virtuelle Schaufenster optimiert

Konsistenz gehört zu den wichtigsten Kriterien moderner Remarketing-Lösungen. Mit KI können Fahrzeugbilder automatisch optimiert werden, sodass jedes Fahrzeug unabhängig von der Anzeige in einer identischen, professionellen Umgebung dargestellt wird.

KI kann Fahrzeugbilder optimieren, indem sie das Fahrzeug ausschneidet und den Hintergrund durch ein vordefiniertes Motiv ersetzt – sei es neutral, markenspezifisch oder individuell gestaltet. Auch Innenaufnahmen profitieren von dieser Technologie, da Fenster digital freigestellt werden, um den Fokus auf die Innenausstattung zu lenken. Zudem sorgt die automatische Abdeckung von Kennzeichen, beispielsweise durch Händler- oder Herstellerlogos, für zusätzlichen Schutz vor Missbrauch und stärkt gleichzeitig das Markenimage.

Neben dem standardisierten Design der Anzeigen bietet diese Technologie einen weiteren entscheidenden Vorteil: eine enorme Zeitersparnis. Verkäufer können ihre Fotos aufnehmen, wo sie möchten, während die KI den Rest erledigt.

Auch vorhandene Fotoeinrichtungen profitieren

Auch Autohäuser mit speziellen Fotoräumen können von KI-gesteuerten Lösungen profitieren. Sie können ihr Fotostudio abschaffen und den gewonnenen Platz für andere Zwecke nutzen. Außerdem müssen Fahrzeuge nicht mehr zeitaufwendig für perfekte Aufnahmen neu positioniert werden – die KI übernimmt die Optimierung automatisch.

Diejenigen, die ihren Fotobereich beibehalten, können ihr digitales Angebot weiter ausbauen und ihren Kunden ein umfassendes Kauferlebnis bieten. Mit 360-Grad-Bildern von Innen- und Außenbereichen können Fahrzeuge aus jedem Blickwinkel präsentiert werden – ähnlich wie bei der Präsentation von Neuwagen. Indem sie Käufern die Möglichkeit geben, ein Fahrzeug virtuell zu erkunden, können Autohäuser Kunden aus einem größeren geografischen Gebiet anziehen und so den Kauf aus der Ferne zugänglicher und zuverlässiger machen.

Diese innovativen Technologien erweitern nicht nur das Angebot, sondern beschleunigen auch den Verkauf. Dank virtueller Besichtigungen können sich Käufer vorab ein umfassendes Bild machen und schneller eine Kaufentscheidung treffen. Händler profitieren von einer professionellen Online-Präsenz, höheren Verkaufszahlen und einer effizienteren Flottenrotation – ein klarer Wettbewerbsvorteil in diesem zunehmend digitalisierten Markt.

Über die Nextlane Group

Nextlane Group ist das führende Ökosystem für den Automobilhandel in Europa, sicher, offen und intelligent. Wir bieten hochmoderne Softwarelösungen, die Händlern und Herstellern die Möglichkeit geben, ihr Geschäftswachstum zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Unsere umfassende Suite deckt alle Aspekte des Automobilhandels ab, von der Fahrzeugbestandsverwaltung bis hin zu After-Sales-Services, Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Mit über 700 Mitarbeitern in 11 Ländern widmet sich die Nextlane Group der Digitalisierung und Vereinfachung des gesamten automobilen Lebenszyklus. Unsere Mission ist es, die digitale Exzellenz in der Branche voranzutreiben, indem wir ein zuverlässiges digitales Ökosystem schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nextlane.com

