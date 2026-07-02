KI-gestützte Angriffe: warum Internet Intelligence so wichtig für Security Operations ist

Künstliche Intelligenz verändert die Bedrohungslage in der Cybersecurity grundlegend. KI-gestützte Angriffe beschleunigen Kampagnen und machen bekannte Angriffsmuster noch skalierbarer, gezielter und schwerer berechenbar. Dadurch entstehen nicht unbedingt neue Angriffsmethoden. Vielmehr werden bestehende Angriffsformen verstärkt, effizienter und haben eine deutlich größere Reichweite. Und selbst technisch weniger versierte Akteure können automatisierte Angriffe durchführen, für die bislang deutlich mehr Know-how erforderlich war.

Mit KI-gestützten Angriffen wachsen daher die Anforderungen an Security-Teams. Die Zahl der Warnmeldungen steigt, die Zeitfenster für Gegenmaßnahmen werden kürzer, die Priorisierung schwieriger. Security Operations müssen aus unzähligen Informationen diejenigen Risiken herausfiltern, die tatsächlich unmittelbaren Handlungsbedarf erfordern. Gleichzeitig verkürzen sich die Zeitfenster zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und ihrer möglichen Ausnutzung.

Kommentar von Zakir Durumeric, CEO Censys

In vielen Unternehmen erfolgt diese Priorisierung von Risiken noch immer auf Basis von unvollständigen, veralteten oder zu groben externen Informationen. Zwar verfügen Security Operations häufig über umfangreiche interne Datenquellen wie Vulnerability-Scanner, SIEM-Systeme oder Endpoint-Telemetrie. Oft fehlt jedoch ein aktuelles und belastbares Verständnis der Internetinfrastruktur, die hinter Bedrohungen, Angriffskampagnen und verdächtigen Aktivitäten steht.

Das erschwert die Risikobewertung erheblich. Eine Schwachstelle kann auf dem Papier kritisch erscheinen, ohne tatsächlich ein relevantes Risiko darzustellen. Umgekehrt können vermeintlich unauffällige Warnmeldungen auf reale Angriffe hindeuten, wenn sie mit bestimmten externen Infrastrukturen oder bekannten Mustern von Angreifern in Verbindung stehen.

Der fehlende Blick auf die Infrastruktur hinter Bedrohungen

Angreifer operieren nicht isoliert, sondern vielmehr über eine Vielzahl miteinander verknüpfter Internetressourcen. Domains, IP-Adressen, Zertifikate, Hosting-Umgebungen, DNS-Infrastrukturen oder technische Beziehungen zwischen verschiedenen Assets bilden die Grundlage vieler Angriffskampagnen.

Für Security Operations ist es deshalb entscheidend, nicht nur einzelne Indikatoren zu betrachten, sondern die dahinterliegende Infrastruktur zu verstehen. Genau hier stoßen viele Sicherheitsprozesse an ihre Grenzen. Externe Informationen sind häufig fragmentiert, nicht aktuell genug oder liefern nicht die notwendige Detailtiefe, um Risiken zuverlässig einzuordnen. Die Folge sind ineffiziente Untersuchungen, falsch priorisierte Tickets und längere Reaktionszeiten. Gerade weil KI die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht, kann fehlender Kontext schnell zum Sicherheitsrisiko werden.

Internet Intelligence schließt die Lücke

Internet Intelligence-Daten liefern den so wichtigen externen Kontext für fundierte Entscheidungen mit präzisen, umfassenden und in Echtzeit verfügbaren Daten über die Internetinfrastruktur hinter Bedrohungen und über die eigene öffentlich sichtbare Infrastruktur. Dazu gehören etwa Informationen über Domains, IP-Adressen, Zertifikate, Hostnames, offene Dienste, Technologien, Exponierungsmuster, Beziehungen innerhalb der Infrastruktur und Veränderungen im Zeitverlauf.

Mit Internet Intelligence entsteht ein vollständiges Lagebild, das über klassische Indikatoren hinausgeht. Die Daten beantworten unter anderem Fragen wie:

– Welche Infrastruktur steckt hinter einer verdächtigen Domain?

– Welche weiteren Systeme sind mit einer bekannten Bedrohung verbunden?

– Welche technischen Beziehungen existieren zwischen verschiedenen Indikatoren?

– Welche Veränderungen in der Infrastruktur deuten auf neue Aktivitäten oder Kampagnen hin?

– Welche Bedrohungen entwickeln sich aktuell im Internet?

Mehr Effizienz in Triage und Incident Response

Der größte Mehrwert entsteht, wenn die Daten direkt in bestehende Security-Workflows integriert werden. Warnmeldungen können automatisch mit aktuellem Internetkontext angereichert werden. Dadurch erhalten Analysten unmittelbar zusätzliche Informationen über die Infrastruktur hinter einer Warnung oder einem sicherheitsrelevanten Ereignis und können schneller erkennen, ob ein Vorfall tatsächlich kritisch ist.

Die Vorteile zeigen sich insbesondere bei der Triage von Warnmeldungen. Angesichts steigender Ticketzahlen wird die Priorisierung zu einer der wichtigsten Aufgaben im SOC. Internet Intelligence hilft dabei, Risiken zu validieren und fundierte Prioritäten festzulegen. Statt jede Meldung isoliert zu betrachten, können Sicherheitsverantwortliche Entscheidungen auf Basis belastbarer Echtzeitinformationen treffen. Darüber hinaus profitieren auch Untersuchungen und Incident-Response-Prozesse. Wenn die Beziehungen zwischen verschiedenen Infrastrukturkomponenten sichtbar werden, lassen sich Angriffsmuster schneller erkennen und Zusammenhänge effizienter analysieren.

Externer Kontext für fundierte Entscheidungen

Für das SOC bedeutet das einen erheblichen Effizienzgewinn. Jede Warnmeldung kann automatisch mit relevantem Internetkontext angereichert werden. Ist das betroffene System aus dem Internet erreichbar? Welche Dienste laufen dort? Hat sich die Infrastruktur kürzlich verändert? Gibt es Hinweise darauf, dass vergleichbare Systeme aktiv gescannt oder angegriffen werden? Gehört die IP-Adresse tatsächlich zum Unternehmen oder zu einem Drittanbieter? Existieren vergessene Subdomains oder Schatten-IT-Komponenten, die in internen Inventaren nicht auftauchen?

Erst diese Kontextinformationen helfen dabei, aus einer abstrakten Warnmeldung eine fundierte Sicherheitsentscheidung abzuleiten. Das ist besonders wichtig, weil KI-gestützte Angriffe die Menge potenziell relevanter Tickets erhöhen. Je einfacher Angreifer Kampagnen starten können, desto schneller steigt auch die Zahl der Scans, Anmeldeversuche, Phishing-Indikatoren und Schwachstellenhinweise. Ohne belastbare Priorisierung drohen Security-Teams, in Alarmen zu versinken und den Überblick zu verlieren. Mit Echtzeit-Internet-Intelligence können sie dagegen erkennen, welche Risiken unmittelbar handlungsrelevant sind. Denn eine kritische Schwachstelle in einem intern isolierten System hat eine andere Priorität als dieselbe Schwachstelle in einem öffentlich erreichbaren, geschäftskritischen Dienst, der bereits aktiv beobachtet wird. Automatisierte Anreicherung und faktenbasierte Entscheidungslogik entlasten Analysten, reduzieren manuelle Recherche und beschleunigen die Triage. Teams können sich auf die kritischsten Assets konzentrieren, statt Zeit mit der Prüfung unvollständiger oder ungenauer Daten zu verlieren.

Fazit

KI macht Cyberangriffe schneller, skalierbarer und zugänglicher. Wer detaillierte Echtzeitdaten über die externe Infrastruktur operativ nutzt, kann Risiken präziser bewerten, Warnmeldungen besser priorisieren und Angreifern weiterhin einen Schritt voraus sein. Damit wird Internet Intelligence zu einem zentralen Faktor moderner Security Operations.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

Firmenkontakt

Censys, Inc.TM

Eugenia Kendrick

S Main St 116 ½

MI 48104 Ann Arbor

+1-877-438-9159



http://www.censys.com/de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (0) 26 61-91 26 0-0



https://www.sprengel-pr.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.