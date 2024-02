KI-gesteuerte Preis- und Bestandsoptimierung im Fokus

Centric Software präsentiert umfassende End-to-End-Lösung

COO von s.Oliver zeigt Integration von PLM und 3D-Technologien bei s.Oliver

Düsseldorf, 23. Februar 2024 – Centric Software, der führende Anbieter von Softwarelösungen für den Handel, stellt auf der EuroCIS in Düsseldorf (27. bis 29. Februar 2024, Halle 10, Stand E44) seine neuesten Innovationen vor, wie den Ausbau von Dynamic Pricing nach dem Erwerb des KI-Spezialisten aifora aus Düsseldorf. Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Vorführung einer umfassenden End-zu-End-Handelslösung für Planung, Design, Entwicklung, Beschaffung, Einkauf, Herstellung, Preisgestaltung, Allokation, Verkauf und Nachschub von Produkten. Der Schwerpunkt des EuroCIS-Auftritts von Centric Software liegt auf erweiterten KI-Funktionen rund um Pricing, Replenishment und Allokation.

Zusätzlich zum Messestand haben registrierte Besucher die Möglichkeit, am Mittwoch (28. Februar, zwischen 12 und 14 Uhr) an einem Networking Lunch und Workshop teilzunehmen (Raum 201, Eingang Nord). Der Titel der Präsentation lautet: Wie innovative Technologie Ihre End-to-End-Prozesse in der neuen Realität der Modeindustrie von heute zukunftssicher machen kann. Oliver Hein, COO von s.Oliver, zeigt in seiner Präsentation, wie die Integration von Product Lifecycle Management (PLM) und 3D-Technologien bei s.Oliver umgesetzt wurde, um einen nahtlosen Design-, Produktions- und Distributionsprozess zu gewährleisten. Darüber hinaus wird Yvonne Leguil, Chefstrategin für die Lifestyle-Branche bei Centric Software, in ihrer Präsentation aufzeigen, wie KI-basierte saisonale Preisgestaltung und Bestandsverwaltung das Geschäft automatisieren und profitabler machen können. Abschließend wird Paula Biste, Global Presales Lead bei Centric Software, über die transformative Rolle von Advanced Analytics in der Warenplanung und deren Einfluss auf die Geschäftsprozesse sprechen.

Thomas Jesewski, SVP Pricing & Inventory bei Centric Software und Gründer von aifora, kommentiert: „Einzelhändler mit Millionen- und sogar Milliardenumsätzen verlassen sich bei wichtigen Sortimentsentscheidungen immer noch auf persönliche Produktivitätstools wie Tabellenkalkulationen, Slideshows und E-Mails. In einer produktgetriebenen Branche führt dies zu einer Lücke zwischen kreativen und datengetriebenen Rollen, was Teams daran hindert, die präzisen, gut kuratierten Sortimente zu liefern, die Verbraucher verlangen. Hier setzt Centric Software mit seiner umfassenden Lösung an. Auf der EuroCIS werden KI, Preisgestaltung und Allokation im Mittelpunkt stehen Das möchten wir den EuroCIS-Besuchern als Teil der umfassenden End-zu-End Handelslösung von Centric Software präsentieren“.

Wesentliche Module von Centric Pricing

Die Centric Software blickt ganzheitlich auf den Handel. Dabei richtet sich Centric an verschiedene Branchen, darunter Mode, Outdoor, Luxus, Multi-Channel-Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Körperpflege sowie Unterhaltungselektronik. Centric Software umfasst folgende Module:

-Centric PLM

Das marktführende Product Lifecycle Management von Centric Software hilft, Kosten zu senken, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu verbessern.

-Centric Planning

Das Modul hilft Händlern dabei, ihren Merchandising-Budgetplan zu erstellen und umzusetzen, Sortimente zu entwickeln, die Margen zu steigern, Prognosen zu verbessern und Ergebnisse zu optimieren – mit leistungsstarker, KI-gestützter Retail-Planung.

-Centric Pricing & Inventory

Ermöglicht Händlern, Preisentscheidungen für alle Produkte über Kategorien und Kanäle hinweg zu automatisieren und die Allokation und den Nachschub zu optimieren, um Margen zu erhöhen und Lagerbestände zu reduzieren.

-Centric Market Intelligence

Einblicke in Konkurrenzsortimente und Preisstrategien gewinnen, Verbrauchertrends und Kaufverhalten verstehen und Marktchancen erkennen.

-Centric Visual Boards

Die Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing, Merchandising und Design zwischen Herstellern und Einzelhändlern fördern und Sortimente mit hoch visuellen und datenverbundenen digitalen Boards optimieren.

Alle Lösungen können einzeln oder gemeinsam als Teil einer nahtlosen, durchgängigen Anwendererfahrung genutzt werden. Alle Innovationen folgen den gemeinsamen Prinzipien von Centric Software: Sie sind marktorientiert, lassen sich leicht mit anderen Lösungen verbinden und sind hochgradig konfigurierbar, um tausende verschiedene Arbeitsweisen zu ermöglichen.

Überzeugende Ergebnisse

Centric Software steigert nachweislich die Gewinnmargen um bis zu 15 Prozent, reduziert die Markteinführungszeit um bis zu 60 Prozent, erhöht den Umsatz um bis zu 18 Prozent, senkt die Lagerkosten um bis zu 30 Prozent und steigert die Produktivität um bis zu 50 Prozent. Eine reibungslose Umsetzung ist immer von entscheidender Bedeutung, insbesondere in der heutigen Zeit, in der sich der Druck von außen so schnell ändert. In Kombination mit sich ändernden Markttrends und einem hart umkämpften Markt ist die effektive Planung und Umsetzung eines verbraucherorientierten Sortiments der Schlüssel zum Erfolg.

Besuchen Sie uns auf der EuroCIS 2024

Entdecken Sie Centric Pricing und erleben Sie, wie diese Lösung den Handel transformieren kann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 10, Stand E44.

Über Centric Software® ( www.centricsoftware.com/de)

Vom Hauptsitz im Silicon Valley aus bietet Centric Software renommierten Unternehmen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxusgüter, Outdoor, Unterhaltungselektronik, Kosmetik und Körperpflege sowie Lebensmittel und Getränke eine Plattform für alle Prozessschritte vom Produktkonzept zum Verbraucher an. Das Aushängeschild des Unternehmens, Centric PLM™ für das Product Lifecycle Management (PLM), besticht mit Funktionen der Enterprise-Klasse für die Warenplanung, Produktentwicklung und Beschaffung sowie das Qualitäts- und Portfolio-Management und die Innovation, die speziell auf schnelllebige Konsumgüterindustrien zugeschnitten sind. Die Centric Visual Boards™ verfügen über eine visuelle Touchscreen-Plattform zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung. Centric Planning™ ist eine innovative, cloudnative Augmented-Intelligence-Lösung, die eine End-to-End-Planung ermöglicht, um die Leistung des Einzel- und Großhandelsgeschäfts zu maximieren. Centric Pricing™ ist eine KI-gestützte Marktübersichtsplattform, die datenorientierte Preis- und Sortimentsentscheidungen zur Maximierung von Umsatz und Marge erlaubt. Neben vielen anderen marktorientierten Innovationen ist Centric Software weithin bekannt für seine Konnektivität zu Dutzenden anderen Unternehmenssystemen, darunter ERP, DAM, PIM, E-Commerce und Kreativ-Tools wie Adobe® Illustrator, verschiedene 3D-CAD-Konnektoren und Nachhaltigkeits-Tools wie HIGG. Neben vielen anderen marktorientierten Innovationen ist Centric Software weithin bekannt für seine Konnektivität zu Dutzenden anderen Unternehmenssystemen, darunter ERP, DAM, PIM, E-Commerce und Kreativ-Tools wie Adobe® Illustrator, verschiedene 3D-CAD-Konnektoren und Nachhaltigkeits-Tools wie den Higg-Index. Centric Software besticht durch seine herausragende Benutzerakzeptanz, eine äußerst hohe Kundenzufriedenheit und die schnellste Time-to-Value der Branche.

Centric Software ist ein Tochterunternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: 13065, DSY.PA), dem weltweit führenden Anbieter von 3D-Design-Software sowie Lösungen für 3D-Digital-Mock-up und PLM.

Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen und Preise erhalten, darunter die mehrfache Aufnahme in die Global-Top-100-Liste von Red Herring. In den letzten zehn Jahren erhielt das Unternehmen außerdem fünf Auszeichnungen von Frost & Sullivan sowie vier Auszeichnungen von Just Style, beide für herausragende Leistungen.

Centric Software ist eine eingetragene Marke von Centric Software, Inc. in den USA und anderen Ländern. Centric PLM, Centric Planning, Centric Pricing und Centric Visual Boards sind Warenzeichen von Centric Software, Inc. Alle Marken Dritter sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Firmenkontakt

Centric Software

Ibrahim Mazari

Theatinerstrasse 11

80333 München

+49 211 23395090



https://www.centricsoftware.com/de/

Pressekontakt

Siccma Media

Christoph Caesar

Goltsteinstraße 87

50968 Köln

0221 348 038 – 32



https://www.siccmamedia.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.