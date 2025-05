KI gegen Cyberkriminalität: Abwehrstrategien mit innovativen Security-Lösungen etablieren

23.-27.06.25 ADN Microsoft CSP Security Week

Konzentrierten sich Sicherheitsstrategien früher stark auf Soft- und Hardware von Unternehmen, müssen heute längst Faktoren wie die Cloud, Drittanbieter, IoT, soziale Netzwerke und vor allem der Mensch als Schwachstelle einbezogen werden. Hinzukommt, dass laut KPMG immer mehr Unternehmen die Komplexität und Kosten ihrer Technologien reduzieren wollen. Das stellt auch Partner vor Herausforderungen, in einer regelrechten Flut an Angeboten die richtigen für die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden zu identifizieren. ADN und Microsoft vermitteln deshalb während der ADN Microsoft CSP Security Week von 23. bis 27. Juni 2025 in insgesamt 16 Sessions das notwendige Knowhow, mit dem Partner ihre Kunden gegen Cyber-Risiken absichern können. Dabei steht während der Woche vor allem der Einsatz von KI im Zentrum – sowohl auf Angreifer- als auch Abwehrseite. Der Zugang zu den vielseitigen Sessions der Security-Woche ist kostenfrei über die Cloud Champion Plattform möglich.

Laut eines jüngsten Forschungsbeitrags des BSI, profitieren Cyberkriminelle vor allem bei der Erstellung von Phishing-Angriffen von künstlicher Intelligenz. Denn wo früher Rechtschreibfehler oder eine schlechte Übersetzung erste Anzeichen für eine Phishing-Mail waren, erstellt KI jetzt makellose Schriftstücke. Wie schnell diese zum Einfallstor für einen Hacking-Angriff werden, zeigen die Experten von AWARE7 sehr anschaulich im Auftakt zur ADN Microsoft CSP Security Week, mit ihrer Keynote „Live Hacking Show: Ein Blick in die Welt der Cyberkriminalität“ am 23.06.2025 um 10 Uhr. Während dieses Live-Hackings erleben Partner hautnah, wie Kriminelle wirklich vorgehen: Welche Sicherheitslücken werden ausgenutzt und wie suchen sich Hacker ihre Opfer aus? Innerhalb kürzester Zeit werden unterschiedliche Probleme und Sicherheitslücken aufgezeigt. Diese reichen von unsicheren Passwörtern bis hin zur Infizierung mit einem Verschlüsselungstrojaner und können sowohl technischer als auch menschlicher Natur sein. Für Partner ergibt sich so die Chance, hinter die Kulissen zu blicken und neue Ansätze für die eigenen Sicherheitsstrategien mitzunehmen.

Lars Öhl, Consultant Microsoft Identity & Security und Professional Service bei ADN, taucht in seinem Webinar „Endpunktschutz mit Microsoft Defender for Endpoint“ tief in die leistungsstarken Funktionen von Microsoft Defender ein. Dabei zeigt er ADN-Partnern, wie sie die Endpunkte ihrer Kunden umfassend schützen, indem sie die Geräteverwaltung optimieren, die Sicherheit der Endgeräte gewährleisten und Bedrohungen proaktiv erkennen. Zum Abschluss steht der Experte für eine umfassende Q&A-Session zur Verfügung.

Am Dienstag, den 24.06.2025 erfahren Partner unter anderem von Bernd Sailer, Technologie- und Lizenzberater bei der skilllocation GmbH, in der Session „Microsoft 365 E5 Security – die ideale Ergänzung für Ihre Kunden“ wie sie Unternehmen den deutlichen Mehrwert von Dienstleistungen und Sicherheitslösungen im Microsoft-Kosmos näherbringen. Von 10 bis 11 Uhr thematisiert Sailer die Herausforderungen des Upsellings von Microsoft 365 Plänen im CSP-Business. Anhand realer Kundensituationen liefert er Tipps, wie Partner ihre Kunden erfolgreich upgraden können und Security & Compliance zum Geschäftstreiber machen.

Im darauffolgenden Webinar zeigt Stephanus Schulte, Cloud Solution Architect bei der Microsoft Deutschland GmbH, wie man als „DataHero: Mit Data Governance die KI-Welt retten“ kann. Als führender Experte auf dem Gebiet der Data Governance informiert Schulte die Partner, wie sie durch eine strukturierte und verantwortungsvolle Datenverwaltung nicht nur die Sicherheit und Integrität der Daten ihrer Unternehmenskunden gewährleisten, sondern auch die Effizienz und Innovationskraft von KI-Projekten steigern können. Mit inspirierenden Erfolgsgeschichten und Best Practices, hilft er Partnern, die Herausforderungen der modernen Datenwelt zu meistern und ihre Organisation zukunftssicher aufzustellen.

Mit der Session „Microsoft Security Copilot – Entdecken Sie die Zukunft der Cybersicherheit“ von 14 bis 15 Uhr schließt Ben Bachl-Tanaka, Geschäftsführer der bbtronic GmbH, den zweiten Event-Tag ab. Teilnehmer erhalten tiefe Einblicke in die Möglichkeiten des neuen Microsoft Security Copilot. CSPs, die ihren Geschäftsbereich entsprechend ausbauen wollen, können sich umfassend über Lizenzen, Preise und Voraussetzungen informieren. Ben Bachl-Tanaka gibt mit einer Live-Demo detaillierte Einblicke in die Implementierung und Anwendung des Security Copilot, während Partner dedizierte Rückfragen stellen und von der praxisnahen Erfahrung profitieren können.

Am Mittwoch, den 25.06.2025 um 11 Uhr zeigt Sebastian Hoppe, Gründer, Geschäftsführer und Consultant der hybrid experts GmbH im Webinar „Ganzheitliche Sicherheit in Microsoft Azure und AVD“ anhand eines Real-Life-Szenarios mit Azure Virtual Desktop, wie die Sicherheit in der Azure Cloud auf allen Ebenen konsequent umgesetzt werden kann. Neben den verschiedenen Schichten vom Perimeter über das Netzwerk und den Host bis hin zur Applikation beleuchtet Hoppe gemeinsam mit Pascal Peters, Senior Cloud Architect bei hybrid experts, welche Produkte aus Azure und Microsoft Defender wo greifen und welche Möglichkeiten und Einschränkungen bestehen. Darüber hinaus stellt er neue Ansätze wie private Subnets (z. B. zur Einschränkung des Internetzugangs direkt vom Host) vor und vergleicht die Verwendung von 3rd-Party-Lösungen mit Azure Firewall.

Der vierte Tag startet mit dem Webinar „Next Level Cyber-Security mit Microsoft Sentinel“ von 11 bis 12 Uhr, in dem Lars Wegner, Cybersecurity Solution Architect bei Capricorn Consulting GmbH, erläutert wie ein Security Operations Center (SOC) transformiert werden kann und wie Partner mit den vielseitigen Möglichkeiten von Microsoft Sentinel ihre Cybersecurity-Strategie verbessern. Der Experte zeigt wie sich Sentinel in das eigene SOC integrieren, Bedrohungen proaktiv erkennen und automatisierte Reaktionsprozesse nutzen lassen. Darüber hinaus gibt er Einblick in die umfassenden Überwachungs- und Berichtsfunktionen von Sentinel, die Partner dabei unterstützen Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die eigene Sicherheitsstrategie zu optimieren.

Um 14 Uhr informiert die Microsoft Cloud Tech Academy mit Katrin Kuschmierz, Account Manager Training & Services bei ADN, über „Aktuelle Möglichkeiten der Microsoft Partnerschaft mit Fokus auf Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Security“. Das Webinar bietet Partnern einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen im Microsoft Partnerprogramm und geht insbesondere darauf ein, wie Teilnehmer durch Spezialisierungen, relevante Zertifizierungen und praxisorientierte Schulungen ihre Expertise im Bereich Microsoft Security erweitern können.

Den Abschluss der ADN CSP Security Week gestaltet Damian Bieniek, Sales Manager Cloud- und MSP-Solutions bei ADN, am Freitag, den 27.06.2025 mit seiner Session „Einführung in Azure Arc & Extended Security Updates“. Um 14 Uhr bietet er Partnern eine umfassende Einführung in Azure Arc und dessen Vorteile. Unter anderem zeigt er den Teilnehmern, wie sie erweiterte Sicherheitsupdates einfach für eine hybride Infrastruktur bereitstellen können. Mit Azure Arc können Partner außerdem Azure-Dienste und deren Verwaltung auf beliebige Infrastrukturen erweitern, sei es lokal, in der Cloud oder am Edge.

Die ADN Microsoft CSP Security Week findet von 23. bis 27. Juni 2025 statt. Interessierte Teilnehmer können sich HIER (https://adn.cloudchampion.de/c/adn-microsoft-csp-week-security-2025) über die kostenfreie Trainingsplattform Cloud Champion anmelden.

Die Agenda der ADN Microsoft CSP Security Week auf einen Blick:

Montag, den 23.06.2025:

10.00 – 11.30 Uhr | Live Hacking Show: Ein Blick in die Welt der Cyberkriminalität

11.30 – 12.30 Uhr | Endpunktschutz mit Microsoft Defender for Endpoint: Effektiver Schutz vor Cyber-Bedrohungen

14.00 – 15.00 Uhr | Optimierung der Cloud-Sicherheit: Praktische Einblicke in Microsoft Defender for Cloud

15.00 – 16.00 Uhr | Effektiver Schutz und Verwaltung von Identitäten mit Entra ID und Defender for Identity

Dienstag, den 24.06.2025

10.00 – 11.00 Uhr | Microsoft 365 E5 Security – die ideale Ergänzung für Ihre Kunden

11.00 – 12.00 Uhr | DataHero: Mit Data Governance die KI-Welt retten

14.00 – 15.00 Uhr | Microsoft Security Copilot – Entdecken Sie die Zukunft der Cybersicherheit

Mittwoch, den 25.06.2025

10.00 – 11.00 Uhr | Erfolgreich Incentives und Benefits von Microsoft erhalten

11.00 – 12.00 Uhr | Ganzheitliche Sicherheit in Microsoft Azure und AVD – Ein Real-Life-Szenario

14.00 – 15.00 Uhr | Connectwise – Von Cloud Backup bis zu Multi Tenant Management

Donnerstag, den 26.06.2025

11.00 – 12.00 Uhr | Next Level Cyber-Security mit Microsoft Sentinel

14.00 – 15.00 Uhr | Microsoft Cloud Tech Academy: Aktuelle Möglichkeiten der Microsoft Partnerschaft mit Fokus auf Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Security

15.00 – 16.00 Uhr | Ihr Compliance Cockpit für Microsoft 365 mit Hornetsecurity

Freitag, den 27.06.2025

10.00 – 11.00 Uhr | Azure ohne Landing Zone ist wie ein Haus bauen ohne Fundament

11.00 – 12.00 Uhr | Maximale Sicherheit für Cloud-native Anwendungen

14.00 – 15.00 Uhr | Einführung in Azure Arc & Extended Security Updates

Über ADN

Die ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei rund 850 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

