KI-Funktionen von Akeneo für effizientere Produktdatenverwaltung

Module: Data Architect Agent, Flexible Attribute Expansion und PX Insights

Düsseldorf – 27. August 2025_ Akeneo, die Product Experience Company, hat mehrere neue Module vorgestellt, die Unternehmen dabei helfen, Produktinformationen schneller sowie wirkungsvoller bereitzustellen. Dabei setzt Akeneo verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).

Kunden erwarten heute an jedem Touchpoint präzise und aktuelle Produktinformationen. Gleichzeitig stehen Unternehmen unter Druck, immer schneller zu agieren und mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Akeneo adressiert genau diese Herausforderungen und stellt Werkzeuge bereit, um die Produktdatenstrategie, schneller, flexibler und hochwertiger zu gestalten.

Besonders hervorzuheben sind die folgenden Funktionen, die jetzt in der Akeneo Product Cloud verfügbar sind:

1.PX Insights:

PX Insights übersetzt das Kundenverhalten in konkrete Erkenntnisse und integriert diese direkt in das Product Information Management (PIM). Die Lösung verbindet reale Kundensignale mit Produktdaten und unterstützt Unternehmen dabei, sich im Zeitalter des KI-Commerce optimal aufzustellen. So lassen sich Konversionsraten erhöhen und Kosten nachhaltig senken. Durch die nahtlose Anbindung an die Akeneo Product Cloud fügt sich PX Insights reibungslos in bestehende Systeme ein.

2.Data Architect Agent (DAA):

Der DAA erleichtert die Erstellung von Produktdatenmodellen. Statt monatelanger, komplexer Prozesse können Unternehmen innerhalb weniger Tage präzise und flexible Datenmodelle generieren. Der KI-gestützte Agent bietet intuitive Vorschläge, ermöglicht dynamische Anpassungen und unterstützt iterative Verbesserungen. So lassen sich Implementierungskosten um bis zu 70 % senken und Go-Lives deutlich beschleunigen.

3.Flexible Attribute Expansion:

Mit dieser neuen Funktion können Produktattribute jederzeit dynamisch angepasst werden – beispielsweise bei der Lokalisierung für neue Märkte oder zur Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen. Das ermöglicht Anpassungen ohne eine vollständige Neustrukturierung des Datenmodells.

Gemeinsam sorgen der Data Architect Agent und die Flexible Attribute Expansion dafür, dass Onboarding-Prozesse von einer langwierigen Planungsphase zu einem schnellen, agilen Aufbauprozess transformiert werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

