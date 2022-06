KI-Avatar erklärt Persönlichkeits-Profil

RMP Germany stellt erstmalig die Auswertungen für das Reiss Motivation Profile® mit einem KI-Avatar vor.

„Für uns ist es eine Sensation, dass nun jeder, der es möchte, sich seine individuelle Motivstruktur von einem KI-Avatar erklären lassen kann“, so Daniele Gianella, Mitgesellschafter der RMP Germany. Diese bringt jetzt eine zeitgemäße, innovative Form der Auswertung ihres wissenschaftlich fundierten Persönlichkeits-Profils auf den Markt.

Das Reiss Motivation Profile® beschreibt die intrinsischen Motive, die dem Verhalten von Menschen zugrunde liegen. Das individuelle Testergebnis wird in der neuen Anwendung von einem KI-Avatar erklärt. Er beschreibt das individuelle Verhalten, welches der Befragte in unterschiedlichen Situationen zeigen wird, z. B. in der Gruppe, in der Kommunikation mit anderen und in Konfliktsituationen.

Der Psychologe Prof. Dr. Steven Reiss (Ohio State University, USA) entwickelte das Reiss Motivation Profile® (RMP) auf der Grundlage seiner langjährigen Motivationsforschung. Das Instrument zeigt auf, welche Motive hinter dem Verhalten eines Menschen stehen. „Endlich können wir seinem Wunsch nachkommen, dass möglichst jeder von seinen Erkenntnissen profitieren kann. Die Digitalisierung hat uns dafür den Weg geebnet“, beschreibt Irene Krötlinger, Mitgesellschafterin der RMP Germany, was sie bewogen hat, diesen Schritt zu gehen.

Das Reiss Motivation Profile® möchte direkt ins Leben der Menschen sprechen. RMP Germany zeigt auf ihrer neuen Webseite www.rmp.eu anhand vieler Geschichten und Beispiele die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Modells. Sie reichen von privaten Fragestellungen der Partnerschaft über Lebensplanung bis zu beruflichen Fragestellungen aus den Bereichen Human Resources und Führung. Mit dem Reiss Motivation Profile® machen die RMP Partner es möglich, sich Klarheit über die eigene Persönlichkeit zu verschaffen. Sie vermitteln darüber hinaus professionelle weiterführende Begleitung und Beratung durch speziell ausgebildete RMP Master.

Schnell und einfach in der Bedienung kann nun jeder Interessierte sein persönliches Profil über die neue Website www.rmp.eu erwerben. Die Auswertung erfolgt derzeit noch im Web im Rahmen eines individuellen Dashboards. Im dritten Quartal 2022 wird RMP Germany das Tool auch per App für die mobilen Endgeräte vorstellen.

Erfahren Sie mehr unter www.rmp.eu

Wir von der RMP germany verstehen uns als Expertinnen und Experten für intrinsische Motivation und sind seit dem 01.07.2017 exklusiver Lizenzpartner in Deutschland für das Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile®. Wir ermöglichen Anwenderinnen und Anwendern individuellen Erfolg noch schneller und nachhaltiger sichtbar zu machen. Als Repräsentanten von Steven Reiss möchten wir als RMP germany das Reiss Motivation Profile® allen Menschen auf der Welt zugänglich machen und unterstützen damit die Vision des 2016 verstorbenen Psychologen und Wissenschaftlers, der das bekannte Persönlichkeitsprofil entwickelte. RMP germany: reflect – match – perform.

