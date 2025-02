KI-Assistent für Open-Source-Ticketsysteme Znuny und Otobo

Neuer KI-Assistent und modulare Erweiterungen optimieren die Ticketbearbeitung mit intelligenter Automatisierung.

Dormagen, 11.02.2025 – Die maxence business consulting GmbH erweitert ihr Portfolio im Bereich Service Management mit der Einführung des maxence KI-Assistenten für die Open-Source-Ticketsysteme Znuny und Otobo. Der neue KI-gestützte Chatbot unterstützt Service-Agenten dabei, Tickets effizienter zu bearbeiten, indem er Inhalte analysiert, zusammenfasst und präzise Antwortvorschläge liefert.

„Künstliche Intelligenz hat in kommerziellen Ticketsystemen längst Einzug gehalten. Im Open-Source-Bereich gab es hier jedoch bislang wenig Angebote“, erklärt Gabriele Hein, Geschäftsführerin der maxence. „Mit unserem KI-Assistenten und den modularen Erweiterungen schließen wir diese Lücke und bieten Unternehmen eine leistungsstarke Lösung zur Optimierung ihrer Support-Prozesse.“

Der maxence KI-Assistent – Intelligente Automatisierung für Znuny und Otobo

Der maxence KI-Assistent ist ein KI-gestützter Chatbot, der direkt im Ticketkontext verfügbar ist. Er unterstützt Service-Agenten durch:

-Automatische Ticketzusammenfassungen auf Anfrage – Agenten können per Klartext-Prompt gezielt Zusammenfassungen anfordern.

-Lösungsvorschläge basierend auf früheren Tickets und FAQs

-Antwortvorlagen für eine konsistente und schnelle Kommunikation

-Sentiment-Analysen, um die Dringlichkeit von Anfragen zu erkennen

-Detailsuche, um in langen Konversationen bestimmte Informationen zu finden

-Übersetzungen für fremdsprachige Anfragen und Antworten

Der KI-Assistent ist zum Preis von 3.400 EUR erhältlich, zuzüglich einer jährlichen Subscription von 400 EUR, die regelmäßige Updates und Optimierungen umfasst.

maxence Kunden mit Support- und Hostingverträgen erhalten 25% Rabatt auf den KI-Assistenten und alle KI-Plugins.

Modulare KI-Plugins für maximale Flexibilität

Der KI-Assistent bildet die Grundlage für eine Reihe von modularen Erweiterungen, die gezielt auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Im Unterschied zum KI-Assistenten, der per Klartext-Prompts gesteuert wird, liefern die Plugins Ergebnisse automatisch oder auf Knopfdruck, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Dazu gehören:

-TicketSummary – Automatische Zusammenfassung von Ticketinhalten (400 EUR)

-SentimentAnalysis – Analyse der Gesprächsstimmung im Ticketverlauf per Button (400 EUR)

-Copilot – KI-gestützte Textergänzung während der Eingabe (in Vorbereitung)

-FAQFinder und FAQCreator – Automatisierte Suche und Erstellung von FAQ-Einträgen (in Vorbereitung)

-Responder – Automatisierte Erstellung von Kundenantworten (in Vorbereitung)

Alle Erweiterungen nutzen das leistungsstarke KI-Backend, das mit dem KI-Assistenten bereitgestellt wird.

Early Adopters Programm – KI zum halben Preis

Zum Marktstart bietet maxence ein attraktives Early Adopters Programm an. Unternehmen, die den KI-Assistenten bis zum 31. Mai 2025 erwerben, erhalten ihn zum halben Preis für 1.700 EUR, inklusive ein Jahr Subscription. Early Adopters haben zudem die Möglichkeit, mit ihrem Feedback aktiv an der Weiterentwicklung der KI-Plugins mitzuwirken.

Verfügbarkeit und Testmöglichkeit

Der offizielle Vertriebsstart für den KI-Assistenten und die Erweiterungen ist der 1. März 2025. Unternehmen können den Assistenten bereits jetzt in einer Live-Demo testen und sich von den Vorteilen der KI-gestützten Ticketbearbeitung überzeugen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.maxence.de/ki-assistent

Über maxence GmbH:

Die maxence GmbH ist ein führender Anbieter von Open-Source-basierten Service-Management-Lösungen. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen unterstützt maxence Unternehmen dabei, ihre IT- und Support-Prozesse effizienter zu gestalten. Das Unternehmen setzt auf maßgeschneiderte Lösungen, die Flexibilität, Transparenz und Nachhaltigkeit vereinen.

Firmenkontakt

maxence business consulting gmbh

Gabi Hein

Am Weißen Stein 1

41541 Dormagen

0213325990



https://www.maxence.de

