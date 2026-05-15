Die Winterthurer Online-Marketing-Agentur cloudWEB setzt KI-Agenten täglich ein und erklärt, was KMU heute schon umsetzen können.

KI-Agenten werden in Unternehmen oft als Zukunftsprojekt behandelt. Bei cloudWEB laufen sie seit Monaten im Tagesgeschäft. In einem neuen Artikel beschreibt Martina Bernet, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Winterthurer Online-Marketing-Agentur, konkret, welche Prozesse heute automatisiert sind und was KMU daraus mitnehmen können.

Das beginnt beim E-Mail-Postfach. Ein Agent prüft täglich eingehende Mails, bewertet sie und verschiebt sie in die passenden Ordner. Kundenmails landen sofort sichtbar. Systembenachrichtigungen und Newsletter verschwinden geordnet im Hintergrund. Nichts geht verloren, aber nichts lenkt unnötig ab.

Täglich um 7 Uhr erstellt ein weiterer Agent automatisch einen Morning Report: Termine, relevante Mails, kritische Hinweise aus allen Kundenaccounts, alles auf einen Blick. Was früher eine halbe Stunde manuelle Arbeit bedeutete, liegt heute fertig aufbereitet da, bevor das erste Meeting beginnt.

Für alle Paid-Kampagnen auf Google, Bing, Meta und LinkedIn laufen tägliche Performance-Checks im Hintergrund. Gibt es ungewöhnliche Abweichungen, kommt sofort ein automatischer Alert. Am Monatsende erstellt ein Agent für alle Accounts einen ersten Report mit Performance-Einschätzung als Arbeitsgrundlage für die Account Manager.

Gebaut hat cloudWEB diese Tools selbst. Mit Vibe Coding beschreibt man der KI, was ein Tool leisten soll, und erhält eine fertige Anwendung, ohne Entwickler-Team, ohne Programmierkenntnisse. Was früher Wochen brauchte, entsteht heute in Stunden.

Der Artikel zeigt ausserdem, welche Prozesse sich für KMU wirklich eignen, wo der realistische Einstieg liegt und warum cloudWEB bei keinem Agenten auf menschliche Kontrolle verzichtet.

Unternehmen, die einen eigenen Prozess automatisieren möchten, können ein kostenloses Erstgespräch bei cloudWEB buchen.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

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