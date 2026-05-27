KGS Software baut das Customer Success Management aus

Neu-Isenburg, 27. Mai 2026 – Die KGS Software GmbH intensiviert die Bestandskundenbetreuung und etabliert für die damit einhergehenden neuen Aufgaben eigens ein Customer Success Team. Dieses soll, unter der Führung von Martin Kaspar, Kunden beim Betrieb, der Weiterentwicklung sowie strategischen Veränderungen ihrer Archivierungslandschaft unterstützen.

Das neue Team fungiert als zentraler Ansprechpartner und steht den Kunden bei operativen und strategischen Themen sowie mittel- und langfristigen Projekten zur Seite. Als Bindeglied zwischen Support, Beratung und dem Account Management hilft das Customer Success Team nicht nur bei konkreten Fragestellungen zum laufenden Betrieb, sondern auch bei weitreichenden Veränderungen in der Systemlandschaft – etwa im Kontext von Releases, Systemumstellungen, SAP S/4HANA-Transformationen oder Cloud-Strategien.

Martin Kaspar, Senior Customer Success Manager bei der KGS Software GmbH: „Mit unserem Customer Success Ansatz schaffen wir eine zusätzliche Ebene in der Kundenbetreuung. Neben Support und Projektgeschäft rückt damit die nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung der Lösung stärker in den Fokus.“

Im Rahmen des DSAG-Jahreskongress veranstaltet kgs erstmals ein exklusives Networking-Event für Bestandskunden. In unmittelbarer Nähe zum Messegelände in Köln lädt das Unternehmen zu einem Meet & Greet in persönlicher Atmosphäre ein. Im Mittelpunkt stehen der offene Austausch zwischen Kunden, kgs Technikexperten und dem Customer Success Team sowie der gemeinsame Blick auf zukünftige Anforderungen und Entwicklungen. Bewusst wird dabei auf klassische Präsentationen oder Produktvorführungen verzichtet – stattdessen soll Raum für ehrliche Gespräche, Erfahrungsaustausch und direkte Impulse aus der Praxis geschaffen werden. Die Teilnehmerzahl ist auf rund 50 Gäste begrenzt, um den persönlichen Charakter der Veranstaltung zu unterstreichen.

„Viele Archivlandschaften laufen bei unseren Kunden über Jahre hinweg äußerst stabil und zuverlässig im Hintergrund. Gleichzeitig verändern sich in Unternehmen mit der Zeit Ansprechpartner, Zuständigkeiten und Teams“, erklärt Claudia Schmuck aus dem Customer Success Team von kgs. „Umso wichtiger ist uns der regelmäßige persönliche Austausch mit unseren Kunden. Mit Formaten wie diesem möchten wir den direkten Dialog fördern, Erfahrungen teilen und gemeinsam frühzeitig Impulse für zukünftige Anforderungen und Entwicklungen aufnehmen.“

Die KGS Software GmbH steht seit über 25 Jahren für höchste Kompetenz im Bereich der SAP-Archivierung. Weltweit vertrauen führende Unternehmen – wie Lufthansa Group, Procter & Gamble, BMW oder Kärcher – auf die Lösungen von kgs. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen, wie beispielsweise Microsoft SharePoint, werden mittels cloud-nativer, performanter Software migriert und archiviert.

Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint kgs alle Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloud-Technologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. tia® unterstützt die SAP-Schnittstellen ArchiveLink®, ILM und CMIS. Mit der weltweit ersten von SAP zertifizierten CMIS-Schnittstelle wurde kgs‘ Technologieführerschaft im Dokumentenmanagement 2022 erneut bestätigt.

kgs hat ihren Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main sowie eine Niederlassung in Atlanta, Georgia. www.kgs-software.com

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