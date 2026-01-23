KfW-Gründerkredit StartGeld jetzt mit mehr Kapital

Ab dem 1. Dezember 2025 gelten deutlich verbesserte Konditionen für den KfW-Gründerkredit – StartGeld, eines der wichtigsten Förderinstrumente für Gründerinnen, Gründer, Freiberufler und junge Unternehmen in Deutschland.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stärkt damit die finanzielle Basis für Start-ups in der Gründungsphase und gibt ihnen mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum. Passend dazu ist unser neues Video zu diesem Förderprogramm seit gestern online – und zeigt praxisnah, wie Gründerinnen und Gründer die verbesserten Konditionen optimal für ihren Start nutzen können.

Wesentliche Verbesserungen ab 01.12.2025

Die KfW hat die Konditionen des etablierten ERP-Gründerkredits – StartGeld zum Ende des vergangenen Jahres gezielt angepasst:

Erhöhung des Förderhöchstbetrags von bisher 125.000 EUR auf bis zu 200.000 EUR – mehr Kapital für größere Vorhaben.

Mehr Betriebsmittel möglich: Anhebung des maximal förderfähigen Betrags von 50.000 EUR auf 80.000 EUR.

Längere Abruffrist: Gründerinnen und Gründer haben künftig 12 statt 9 Monate Zeit, um die zugesagten Mittel abzurufen.

Diese Anpassungen bringen vor allem mehr Flexibilität für junge Unternehmen und erleichtern eine realistische Finanzplanung in der kritischen Startphase.

Was der StartGeld-Kredit bietet

Der KfW-Gründerkredit – StartGeld ist ein zinsgünstiges Förderdarlehen, das über die Hausbank beantragt wird und unter anderem folgende Vorteile bietet:

Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln – z. B. Maschinen, Ausstattung, Miete, Personal oder Warenlager.

Keine Eigenkapitalpflicht, was insbesondere für junge Unternehmerinnen und Unternehmer ein großer Vorteil ist.

Haftungsfreistellung von bis zu 80 % des Kreditrisikos für die Hausbank durch die KfW, was den Zugang zu Kapital erleichtert.

Flexible Laufzeiten und tilgungsfreie Anfangsjahre, die den finanziellen Druck zu Beginn verringern.

Zielgruppe: Gründungen, Freiberufliche und Unternehmen, die weniger als fünf Jahre am Markt aktiv sind.

Mit diesen Rahmenbedingungen unterstützt das StartGeld-Programm Gründerinnen und Gründer nachhaltig bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Video zeigt praktische Anwendung und Tipps

Unser neues Video, das seit gestern verfügbar ist, erklärt in klarer und verständlicher Form:

Die neuen Konditionen des KfW-StartGeld-Programms und ihre Bedeutung für Gründerinnen und Gründer.

Beispiele, wie die erweiterten Fördermöglichkeiten konkret eingesetzt werden können – z. B. für Betriebsmittel, technologische Ausstattung oder Personalaufbau.

Warum das jetzt wichtig ist

Die Verbesserung des KfW-Gründerkredits StartGeld ist mehr als nur eine Erhöhung der Beträge: Sie gibt Gründenden echte unternehmerische Freiheit, schafft mehr Liquidität und Planungssicherheit und bringt neue Chancen für Wachstum und Innovation – gerade in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Die Kombination aus höheren Mittelobergrenzen, längeren Abruffristen und leichterem Zugang macht diesen Kredit zu einem noch attraktiveren Werkzeug für Start-up-Finanzierung in Deutschland.

zum Video hier klicken

