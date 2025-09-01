KFK® Prüfservice seit über 30 Jahren!

Die KFK Konrad® GmbH bietet als erfahrenes Dienstleistungsunternehmen europaweit umfassende Prüf-, Wartungs- und Reparaturservices für Elektroanlagen, Maschinen und Regalsysteme. Mit hoher Fachkompetenz und zertifizierten Prüfverfahren sichert das Unternehmen die Betriebssicherheit und gesetzliche Konformität nach DGUV Vorschrift 3, DGUV V4 und weiteren Normen.

Ob wiederkehrende Elektroprüfungen von Betriebsmitteln und Maschinenparks, UVV-Prüfungen für Windkraftanlagen oder umfassende Regalinspektionen – die KFK Konrad® GmbH garantiert zuverlässige Abläufe, modernste Prüfmethoden und individuelle Servicepakete für Industrie, Handel und Gewerbe.

Unsere wichtigsten Dienstleistungen im Überblick:

Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4

Wiederkehrende Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen und Maschinen

Spezielle Prüfungen für Transferstraßen, Automatikanlagen und Produktionslinien

Prüfung und Wartung von Windparks, Stromtankstellen, Ladesystemen und Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen und Regalinspektionen nach DIN EN 15634 und DGUV Regel 108-007

Prüfung und Reparatur von Schwerlastregalen, Palettenregalen, Kragarmregalen, Fachbodenregalen, Durchlauf- und Rollregalen

Sicherheitsinspektionen und Wartungen für verschiebbare Regale und Gitterroste

UVV-Prüfungen von Leitern, Tritten und Steigleitern gemäß DGUV Information 208-016

Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben

Reparaturen und Wartungen von Leitern, Steigleitern, Tritten und Gitterrosten

Warum KFK Konrad® GmbH?

Europaweite Serviceleistungen: Wir sind regional und international für unsere Kunden im Einsatz

Fachkundige Experten: Zertifizierte Prüfer mit langjähriger Erfahrung

Modernste Prüfverfahren: Messungen und Inspektionen nach den aktuellsten Normen und Vorschriften

Individuelle Betreuung: Passgenaue Wartungs- und Prüfkonzepte für Ihre Bedürfnisse

Schnelle Reaktionszeiten: Flexibler Vor-Ort-Service und transparente Kommunikation

So einfach geht“s – Ihre Wartungsanfrage:

Besuchen Sie unsere Website und füllen Sie das Wartungsanfrageformular aus.

Ein fachkundiger Mitarbeiter kontaktiert Sie zeitnah für ein individuelles Angebot.

Terminvereinbarung – wir prüfen Ihre Anlagen sicher, schnell und zuverlässig.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

Firmenkontakt

KFK KONRAD® GMBH

Michael Konrad

Marktstraße 2

85084 Reichertshofen

08453-33535-0



https://www.pruefservice-kfk.de/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

