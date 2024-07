Kettenwachs Ultimate in der Tropfflasche setzt neue Maßstäbe

Tunap Sports entwickelt schnellsten Schmierstoff für Fahrradketten

Gewachste Fahrradketten bleiben sauberer und leben länger. Mit dem bewährten Tunap Sports Kettenwachs Ultimate in der neuen 100ml Tropfflasche wird die Kettenpflege jetzt noch effizienter – und das mit maximaler Performance. Umfangreiche Tests auf dem Kettenprüfstand mit vergleichbaren Produkten zeigen: Das neue Kettenwachs bietet die besten Schmiereigenschaften mit dem aktuell geringsten Leistungsverlust auf dem Markt. Sein einzigartiges Additivpaket sorgt für extrem niedrige Reibwerte, gute Haltbarkeit und einen starken Korrosionsschutz. Mit der innovativen Fett-Wachsmatrix bietet es die Alternative für alle, die ihre Kette wachsen möchten, ohne den klassischen, zeitaufwändigen Wachsprozess zu durchlaufen. Dabei erreicht es eine hohe Schmutzresistenz wie gewöhnliche Wachse.

„Mit unserem neuen Kettenwachs in der Tropfflache konnten wir einen weiteren Schritt nach vorne bei der Effizienz des Antriebs machen. Wir erreichen den geringsten Leistungsverlust auf Kettenantrieben, den wir bisher testen konnten, und bringen somit jetzt den effizientesten Schmierstoff für die Kettenpflege auf den Markt. Wenn es um jede Sekunde im Rennen geht, kann die Reduzierung der Reibung auf ein Minimum den entscheidenden Zeitvorsprung für den leistungsorientierten Biker ausmachen“, sagt Björn von Dressler, Head of Tunap Sports. „Die Anwendung ist simpel: die Kette im eingebauten Zustand mit dem Antriebsreiniger entfetten, mit dem Nadeltropfer jedes Kettenglied benetzen und das Kettenwachs über Nacht einwirken lassen. Eine einfache und effektive Kettenpflege für alle Biker, die Wert auf eine saubere, leichtlaufende Kette legen.“

Das Kettenwachs in der Tropfflasche eignet sich zur Schmierung der Fahrradkette nach jeder Reparatur, Wartung oder Säuberung eines Fahrrads und kann auch für Fahrradketten von E-Bikes verwendet werden. Dank modernster Additive und Festschmierstoffe wirkt der gleichmäßig auf der Kette verteilte Schmierfilm in einem weiten Temperaturbereich überdurchschnittlich lange und extrem reibungsminimierend. Das Wachs in der Tropfflasche zeichnet sich außerdem durch einen sehr starken Korrosionsschutz aus und ist auch bestens geeignet zur Nachschmierung von heißgewachsten Ketten. Dazu sorgt die Fett-Wachsmatrix für extrem gute Haftung und verhindert effektiv und langanhaltend Schmutzablagerungen auf der Fahrradkette.

Das Kettenwachs Ultimate ist als 100ml Tropfflasche erhältlich und kostet UVP 15,95 Euro. Es ergänzt die bereits mehrfach als Testsieger ausgezeichnete Ultimate-Produktfamilie. Dazu gehören unter anderem das Kettenwachs Ultimate in der 125ml Spraydose sowie das Kettenöl Ultimate in der 50ml oder 100ml Tropfflasche, als 950ml Vorratsdose oder als Spray in der 125ml Dose.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung des neuen Kettenwachses Ultimate in der Tropfflasche:

Schritt 1: Zunächst die Kette gründlich säubern und anschließend mit einem Tuch trocknen.

Schritt 2: Das Kettenwachs Ultimate 10 bis 15 Sekunden lang kräftig schütteln und den Nadeltropfer auf die Kette aufsetzen.

Schritt 3: Die Flasche leicht drücken und die Kurbel ein bis zwei Mal rückwärts drehen, bis die Kette einmal vollständig durchgelaufen und jedes Kettenglied mit einem Tropfen benetzt ist.

Schritt 4: Das Kettenwachs ca. eine Stunde (am besten über Nacht) einziehen lassen.

Schritt 5: Die Kette mit einem Tuch leicht abwischen.

Mehr Informationen zum neuen Kettenwachs Ultimate in der Tropfflasche sowie dem bestehenden Sortiment an hochwertigen Pflege- und Wartungsprodukten von Tunap Sports unter: https://tunap-sports.com/kettenwachs-ultimate-tropfflasche/

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

