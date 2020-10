Kerstin Sokoll präsentiert ihre Werke in Dresden

Aufnahme der Künstlerin ins Portfolio von EventART – Die Kunstmacher

19.10.2020 Dresden. EventART – Die Kunstmacher, ein Projekt der Galerie Abstrakte Momente, zeigt ab Oktober 2020 dauerhaft Werke von Kerstin Sokoll Dresden und publiziert diese exklusiv im Onlineportfolio der 2005 gegründeten Kunstgalerie. Die Künstlerin stellte ihre Arbeiten 2018 das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit vor und erfuhr in kurzer Zeit große internationale Anerkennung. Nur ein Jahr später erhielt die Künstlerin, die abstrakte Malerei als konsequentes Ausdrucksmittel nutzt, den Special Recognition sowie den Special Merit Award der Light Space & Time Art Gallery in Kanada. Im Oktober 2019 stellte sie Arbeiten auf der 58. Biennale in Venedig aus.

Inspirative Entschlossenheit zeichnet Sokolls Werk aus

Nur wenige Kunstschaffende sind so gut dazu in der Lage, ihre Werke so zu komponieren, dass diese ohne weitere Arbeitsgänge sowohl von den Kunstschaffenden als auch von Betrachtern als vollendet angesehen werden. Um dieses hohe Niveau zu erreichen, hat Kerstin Sokoll sowohl die handwerklichen als auch die künstlerischen Voraussetzungen perfektioniert. Sie nutzt verschiedene Techniken mit Acrylfarbe und setzt neben den klassischen Werkzeugen auch groß dimensionierte Rakel und Spachtel ein.

Sokoll ist eine Virtuosin im Spiel mit Farbe und Leinwand

Neben der handwerklichen Perfektion ihrer Acrylgemälde zeichnen sich ihre virtuosen Arbeiten durch eine entschlossene Vermeidung von jeglicher Gegenständlichkeit aus. Ihre abstrakten Werke bewegen sich in einem gekonnt strukturierten Informel. Nur durch den Titel erhalten ihre Werke eine zweite Ebene, die eine assoziative Verbindung mit dem Bild erlauben.

Keine Arbeit Sokolls ist eine zufällige Aneinanderreihung von Farben und geometrischen Formen. Ihre abstrakte Malerei ist von einem nachdenklichen und sorgfältig ausgearbeiteten Kalkül geprägt. Sokolls Acrylwerke erzählen von ihrer inspirativen Entschlossenheit und sind von einer expressiven Kraft gefüllt, die einen intensiven Schaffensprozess beinhaltet und wirken, als ob eine Naturgewalt von der Leinwand Besitz ergriffen hätte. Ihre Arbeiten scheinen oft wie Farb- oder Kompositionsstudien, mit denen Sokoll die emotionalen Auswirkungen von Farben, Kontrasten und Harmonien untersucht. Sie experimentiert in ihren Arbeiten mit optischen Phänomenen und erforscht die Interpretationsmöglichkeiten von geometrischen Kompositionen.

Im Mittelpunkt von Sokolls Arbeiten steht eine emotionale Einmaligkeit, welche die Verbindung zwischen künstlerischem Schaffen und Rezeption besonders anregend macht. Es ist nicht zuletzt diese Bildsprache und die virtuose Vollendung der Arbeiten, die Sokoll eine rasche Anerkennung gebracht hat und es ihr ermöglichte, innerhalb von kurzer Zeit ihre Werke einem internationalen Publikum in Italien, Kanada oder Australien erfolgreich zu präsentieren.

Bildquelle: @EventART – Die Kunstmacher