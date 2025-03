KERN ersetzt starre durch dynamische Planung – mit APS-Lösung von Sack EDV-Systeme

Integrierte Vorrichtungs- und Personalplanung bringt ungeahnte Detailtiefe

Schwäbisch Hall, 20. März 2025 – Je mehr Abhängigkeiten die Produktionsplanung einbezieht, desto besser die Ergebnisse und damit verbunden die Liefertermintreue. Die KERN Microtechnik GmbH, Spezialist für hochpräzise Auftragsfertigung und Maschinenbauer, hat daher statische Planungsprozesse durch das APS von Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) ersetzt. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen zudem eine Vorrichtungsplanung entwickelt, die im Markt einzigartig ist. Diese bringt Spannvorrichtungen, Losgrößen, Schichtmodelle und Qualifikationen in Einklang – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die mit automatisierten Prozessen und personallosen Schichten planen wollen.

KERN produziert hochpräzise Bauteile nach individuellen Kundenanforderungen. Das bedeutet, jedes Bauteil hat andere Anforderungen an Maschinen, Spannvorrichtungen, Werkzeuge, Losgrößen und Bearbeitungszeiten. Im Vergleich zu heute erfolgte die Produktionsplanung viele Jahre eher statisch und starr, auf Kosten der Effizienz. Dynamische und spezifische Herausforderungen – wie zum Beispiel Engpassveränderungen, eine Vorrichtungsplanung von CNC-Maschinen mit Palettenwechselsystemen und eine Personalverfügbarkeitsprüfung – konnten nicht abgebildet werden.

„Wir benötigten eine Planungslösung, die unsere speziellen Anforderungen mit allen Abhängigkeiten abbilden kann. Die Ziele waren klar definiert – die Liefertermintreue und Fertigungsleistung zu steigern, den Planungsaufwand zu reduzieren und den Zeitraum von Bestellung bis Auftragsbestätigung auf maximal drei Tage zu verkürzen. Und das alles bei größtmöglicher Transparenz über Engpässe und Stammdatenfehler in den Arbeitsplänen“, erklärt Hubert Tobies, Fertigungsleiter bei KERN.

Die Wahl fiel auf die Software proMExS von Sack EDV-Systeme. Die Lösung kombiniert die Funktionen eines Manufacturing Execution Systems (MES) mit einem integrierten APS-Modul. Zudem dockt sie an das von KERN eingesetzte ERP-System an.

Jeder Auftrag wird heute individuell priorisiert und ist flexibel anpassbar, während wichtige Ziele wie verkürzte Durchlaufzeiten, rüstoptimierte Abläufe und effiziente Materialnutzung gezielt eingestellt werden können. Der grafische Leitstand zeigt in Echtzeit, wie sich Änderungen auf andere Aufträge auswirken und sorgt so für hohe Transparenz in der Fertigungsplanung.

Besonderheit: Vorrichtungsplanung mit Personalplanung kombiniert

Eine Besonderheit der neuen Lösung ist das von Sack EDV-Systeme entwickelte Modul für die Vorrichtungsplanung, welches das Zusammenspiel von Spannvorrichtungen und Losgrößen ideal steuert. Dadurch wird ein entscheidendes Problem adressiert: Die Kapazität der verfügbaren Spannvorrichtungen bestimmt, wie viele Werkstücke gleichzeitig gefertigt werden können – ein Bereich mit großem Optimierungspotenzial. Die dynamische Vorrichtungsplanung berechnet vollautomatisch, wie Fertigungsaufträge effizient in sinnvolle Losgrößen aufgeteilt und auf die Maschinen verteilt werden.

Das MES löst eine weitere Problemstellung. Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH, erklärt: „KERN steht wie viele Produktionsunternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels vor der Herausforderung, Maschinenkapazitäten effizienter auszuschöpfen, ohne zusätzliche Personalressourcen bereitzustellen.“

Sack EDV-Systeme kombiniert daher Vorrichtungs- und Personalplanung miteinander. Diese Lösung wurde gemeinsam mit KERN entwickelt und wird dem gesamten Markt bereitgestellt. „Die Kombination dieser beiden Planungsbereiche und die daraus resultierenden Möglichkeiten sind bisher einzigartig auf dem Markt. Unsere Software gleicht das Planungsergebnis mit dem geeigneten Personal ab. Dabei berücksichtigt sie Qualifikationen, Vorrichtungen und Fertigungslosgrößen, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind“, sagt Tilmann Sack.

Insgesamt bietet sich KERN eine deutlich verbesserte Engpassanalyse und Vorausplanung. Auch falsche oder unvollständige Stammdaten können heute gezielt identifiziert werden. Ihre Auswirkungen auf die gesamte Planung sind sofort sichtbar. Dadurch lassen sich Fehler frühzeitig korrigieren. Durch die exaktere Planung und höhere Effizienz ist heute eine sehr hohe Liefertermintreue sichergestellt.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

