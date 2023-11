Kermi Wärmepumpen als Kaskade: Ein starkes Team für höhere Heizleistungen

Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei größeren Immobilien

Wärmepumpen in größeren Objekten? Wenn höhere Heizleistungen benötigt werden, können bis zu drei parallel betriebene x-change dynamic pro Wärmepumpen von Kermi in einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Sie arbeiten besonders leise und dank intelligenter Steuerungstechnik genau aufeinander abgestimmt – immer im optimalen Effizienzbereich. Gegenüber einem groß ausgelegten einzelnen Wärmeerzeuger punktet die Kaskadenlösung darüber hinaus vor allem auch im Hinblick einer optimalen Leistungsanpassung sowie Ausfallsicherheit.

Mit Eintreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG), wird 2024 der Einbau einer klimafreundlichen Heizung in vielen Fällen im Neubau zur Pflicht – und auch der Gebäudebestand muss auf längere Sicht umgerüstet werden. Wärmepumpen spielen bei diesem Umstieg auf erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle.

Als Hersteller mit eigener Entwicklung, Produktion und umfassendem Service im Produktbereich Wärmepumpen bietet Kermi hier innovative Technik und ein breites Sortiment für unterschiedlichste Anforderungen bei Bau- oder Sanierungsprojekten.

Für größere Objekte: Kaskadenlösung erhöht Ausfallsicherheit

Speziell für die höheren Heizleistungen, die meist bei größeren Objekten der Bau- und Wohnungswirtschaft benötigt werden, gibt es die Kermi Kaskadenlösungen. Anstelle eines entsprechend groß ausgelegten Wärmeerzeugers werden dabei bis zu drei x-change dynamic pro Luft/Wasser-Wärmepumpen im Parallelbetrieb zusammengeschaltet. Hierfür stehen die hocheffizienten Modelle in unterschiedlichen Leistungsstufen zur Verfügung, sodass sich gemeinsam Leistungen von etwa 20 bis 60 KW erreichen lassen. Da sich der Betrieb auf mehrere Geräte verteilt, reduziert sich zudem die Ausfallwahrscheinlichkeit im Vergleich zu einem System mit einem einzelnen, großen Wärmeerzeuger. Gleichzeitig ermöglicht die Kaskadenschaltung höchste Flexibilität bei der Planung.

x-change dynamic pro: Effizienz und ideales Zusammenspiel

Als Einzelgerät oder in der Kaskade – mit einem COP von bis zu 4,80 (A2/W35), der Energieeffizienzklasse A+++ und cleverer PV-Strom-Nutzung steht die x-change dynamic pro für hohe Effizienz und Nachhaltigkeit. Die intelligente Steuerungstechnik der Wärmepumpen-Regelung x-center pro sorgt dafür, dass der modulierende Betrieb sowie Laufzeiten automatisch optimiert werden und dass mehrere Geräte ideal ineinandergreifen. So profitiert man mit einer Kaskade nicht nur von der innovativen Technik und höheren Leistungen, sondern auch von höchster Effizienz im Zusammenspiel. Ein weiterer Pluspunkt: Die serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion – für den steigenden Bedarf im Bereich der Gebäudekühlung.

Außenaufstellung: Ansprechende Optik & leiser Betrieb

Geeignet für Neubau und Sanierung, bietet die x-change dynamic pro eine schnelle, einfache und platzsparende Installation. Als Wärmepumpe für die Außenaufstellung fügt sie sich mit ihrem zeitlosen Design und hochwertigen Materialien harmonisch in moderne Wohnumfelder ein. Da jedes einzelne Gerät besonders leise arbeitet, bleiben auch die Betriebsgeräusche der gesamten Kaskade sehr niedrig. Zusätzlich lässt sich bei Bedarf ein Flüstermodus einstellen – etwa für die Nachtstunden oder am Wochenende.

Bildquelle: Kermi GmbH