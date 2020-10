Kensingfield: Die Werbeagentur für Sanitärbetriebe

Ihre Wunschwerbung bei Kensingfield mit vielen Optionen einfach online auf Rechnung buchen

Sanitärbetriebe boomen – trotz oder gerade wegen der Corona-Krise. Im Geschäftsalltag bleibt daher oft nicht viel Zeit für die Werbung, zumal wenige Sanitärbetriebe grundsätzlich nicht die notwendigen Kapazitäten haben, sich wirklich um Marketing zu kümmern. Viele Betriebe aus dem Bereich Sanitär suchen deshalb für die Erstellung von Werbemitteln aller Art eine externe Werbeagentur, mit der Aufträge termingenau, zuverlässig und transparent abgewickelt werden können. Kensingfield ist Spezialist für die Gestaltung von Werbung für Sanitärbetriebe: Ob online oder offline, Website, Flyer oder Produktkatalog – die Agentur Kensingfield kann Sanitärbetrieben alle gängigen Werbemittel aus einer Hand anbieten. Die Agentur überzeugt mit einem äußerst breiten Angebotsportfolio, guter Erreichbarkeit des jeweiligen persönlichen Ansprechpartners via Telefon, E-Mail, WhatsApp oder Skype sowie einem praktischen Online-Kalkulationstool mit vielen Optionen.

Full-Service-Agentur mit breitem Angebotsportfolio

Kensingfield bietet einen vollumfänglichen Marketingservice mit allen Leistungen, die Betriebe aus dem Bereich Sanitär für passgenaue Werbung benötigen. Unternehmen können hier beispielsweise ihre komplette Geschäftsausstattung bestellen. Briefbögen, Visitenkarten, verschiedene Formulare, Präsentationsmappen sowie Firmenbroschüren und -flyer sind schnell kalkuliert, zügig gestaltet und werden termingetreu geliefert. Für die Kundenwerbung erstellt Kensingfield außerdem übersichtliche und professionelle Produktkataloge (Print und Online), Themenbroschüren, Produktflyer und Themenflyer. Produktinformationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitungen und Beschilderungen können ebenfalls von den Kensingfield-Experten erstellt werden. Die Gestaltung richtet sich individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und wird von erfahrenen Mediengestaltern umgesetzt. Als Full-Service-Marketingagentur erstellt Kensingfield selbstverständlich auch die Internetpräsenz von Sanitärbetrieben mit Webseite, Onlineshop und Landingpages. Die bestehende Online-Werbung kann mit Displayanzeigen, Internetbannern und Suchmaschinenwerbung intensiviert werden. Für das traditionelle Messegeschäft bietet Kensingfield Roll-ups, Messestände, Messeflyer, Messebroschüren, Messeplakate, Give-aways und spezielle Messewebseiten an. Für bessere Kundenbindung erhalten Sanitärbetriebe Unterstützung mit E-Mail-Newslettern, Postkarten oder Selfmailern. Für international tätige Sanitärbetriebe bietet Kensingfield Übersetzungsdienste in 66 Sprachen an.

Warum Kensingfield?

Für den Kunden ist bei Kensingfield jeder Gestaltungsauftrag online mit sämtlichen Kosten kalkulierbar. Sobald die Kalkulation abgeschlossen ist und der Auftrag an Kensingfield übermittelt wird, steht der Preis also fest. Das Online-Kalkulationstool bietet eine sehr große Auswahl und vielerlei Konfigurationsmöglichkeiten für jeden Auftrag. Der Preis für die Gestaltung des Produkts ist dabei jeweils genau definiert; auch die Zeitabläufe sind für die Kunden jederzeit transparent und verlässlich. Für Kunden bedeutet das, dass sie nur das bezahlen, was sie auch wirklich benötigen. Die Produkte werden individuell gestaltet und die Anzahl an Korrekturrunden ist nicht begrenzt, da die Zufriedenheit der Kunden bei Kensingfield an oberster Stelle steht. Es fallen keinerlei versteckte Kosten an und auch für Neukunden ist eine Zahlung auf nachträgliche Rechnung möglich. Es gilt das Einzelauftragsprinzip: Die Kunden müssen keine mehrjährigen Verträge abschließen und gehen keine langfristige Bindung ein. Viele Kunden sind aber vom Service und Angebot der Agentur Kensingfield schnell überzeugt, sodass die Agentur sich über viele Stammkunden freut. Alle Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner, den sie per Telefon, E-Mail, WhatsApp oder Skype erreichen können. So fällt es kaum ins Gewicht, dass die zuständige Agentur nicht “um die Ecke” sitzt. Im Gegenteil: Die Online- und Telefonkommunikation spart in der Regel wertvolle Zeit, die gerade Sanitärbetriebe mit ihren vollen Auftragsbüchern an anderer Stelle viel sinnvoller einsetzen können. Transparenter kann eine Werbeagentur nicht sein.

