Keiyo Gas Energy Solution investiert in BIOMES

Strategischer Einstieg für Expansion in den asiatischen Markt

Wildau, 19.11.2024 – Die BIOMES NGS GmbH hat durch eine Kapitalerhöhung den japanischen Energiekonzern Keiyo Gas Energy Solution Co., Ltd. als starken strategischen Partner gewonnen. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt für die Expansion von BIOMES in den asiatischen Markt und sichert dem Unternehmen nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch neue Wachstumschancen.

Keiyo Gas investiert gezielt in die fortschrittliche Technologieplattform SEQ.tech von BIOMES, die komplexe Genome und Mikrobiome hochautomatisiert analysiert, digitalisiert und anhand der erzeugten Daten mit probiotischen Produkten optimiert. Besonders beeindruckt war der Konzern vom Potenzial der BIOMES-Mikrobiom-Technologie in der Landwirtschaft. Durch die Optimierung des Bodenmikrobioms und der Fleischerzeugung eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Kultivierung von Nutzpflanzen und der Lebensmittelproduktion – ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Diese Innovationen waren ein entscheidender Faktor für Keiyo Gas, um ein signifikantes Investment in das deutsche Deep-BioTech-Startup zu tätigen.

Mr. Hiroshi Yoshioka, Präsident von Keiyo Gas Energy Solution, äußerte sich begeistert: „BIOMES ist für uns ein Hidden Champion in der Genom- und Mikrobiomanalyse. Durch die etablierte Technologie können wir nicht nur unsere eigenen Lösungen verbessern, sondern auch die Erträge für unsere Kunden steigern. Wir sehen großes Potenzial in der Anwendung der BIOMES-Technologie beim Menschen und in der Tiergesundheit und freuen uns auf die Markterweiterung in diesen Bereichen.“

Dr. Paul Hammer, CEO von BIOMES, kommentierte die Partnerschaft: „Mit Keiyo Gas Energy Solution haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns finanzielle Stabilität und gleichzeitig neue Wachstumsmöglichkeiten bietet. Wir sind begeistert, gemeinsam neue Anwendungsfelder zu erschließen und den asiatischen Markt zu erobern.“

Die Partnerschaft zwischen Keiyo Gas Energy Solution und BIOMES wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Innovationskraft zu bündeln und den internationalen Markt für Mikrobiomanwendungen weiterzuentwickeln.

BIOMES NGS GmbH ist ein deutsches Deep-BioTech-Unternehmen aus Wildau, das sich auf die Analyse von Mikrobiomen und Genomen spezialisiert hat. Mithilfe ihrer proprietären Technologieplattform SEQ.tech bietet BIOMES im Endkundenbereich personalisierte Lösungen für Gesundheit und Ernährung, die auf der Optimierung des individuellen Mikrobioms basieren. Mit der DNA-basierten Darm-Mikrobiom-Analyse INTEST.pro nimmt BIOMES eine weltweit führende Rolle ein und hat bereits mehr als 50.000 Menschen aus über 110 Ländern geholfen, ihre Darmgesundheit zu verbessern.

Darüber hinaus finden die fortschrittlichen Labor- und Datenlösungen von BIOMES zunehmend Anwendung in industriellen Bereichen wie der Landwirtschaft, der pharmazeutischen Industrie oder der Lebensmittelproduktion.

