Keine Masken in der Führung

Disney als Inspiration

Mit Märchenfilmen zum Milliardenunternehmen: The Walt Disney Company ist heute weit mehr als ein reines Zeichentrick-Studio. Themenparks, Merchandising-Produkte, Streamingdienste – all das verbindet man mit dem bekannten Namen. Seit vergangener Woche sitzt an der Spitze dieses Imperiums mit mehr als 220.000 Beschäftigten ein neuer CEO als Führungskraft. Mit der Ernennung von Josh D’Amaro zum Disney-Konzernchef bekommt auch das Thema Leadership frischen Zauber. Sein Vorgänger bezeichnet ihn als „außergewöhnliche Persönlichkeit“, die ein instinktives Gespür für Marke und Mitarbeiter beweise.

Zur Karnevals- und Faschingszeit, in der Menschen gerne Rollen wechseln, lohnt sich ein Blick auf Disney und auf Figuren wie Mickey Mouse, Elsa, Simba oder Mogli, die sinnbildlich für Prinzipien moderner Führung stehen: klare Kommunikation, authentische Persönlichkeit und eine Führungskraft, die Orientierung gibt und Mitarbeitermotivation stärkt.

Für Rednerin und Keynote Speaker Bettina Stark sind diese Figuren mehr als Unterhaltung. In ihren Keynote-Vorträgen zeigt sie, wie Unternehmen von solchen Beispielen lernen können – etwa wie Kommunikation Vertrauen schafft, Zusammenarbeit gelingt und ein starkes Team entsteht. Dabei rückt sie die Bedeutung von Selbstführung in den Mittelpunkt: Wer sich selbst klar führt, wirkt auch als Führungskraft überzeugend.

Vier Figuren als Metaphern für Leadership

Mickey Mouse – Motivation leben

Mickey steht für Zuversicht und Optimismus. Eine Führungskraft, die positive Energie vermittelt und klar kommuniziert, stärkt die Zusammenarbeit und fördert Mitarbeitermotivation.

Elsa – Persönlichkeit zeigen

Elsa erinnert daran, wie wichtig es ist, die eigene Persönlichkeit zu kennen und durch bewusste Selbstführung Vertrauen aufzubauen.

Simba – Verantwortung übernehmen

Simba verkörpert Mut und Reife. Er zeigt, wie eine Führungskraft durch klare Kommunikation Orientierung gibt und ein Team stärkt.

Mogli – Zusammenarbeit gestalten

Mogli steht für Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven: eine Grundlage für gelingende Zusammenarbeit und nachhaltige Mitarbeitermotivation.

Gerade in Zeiten des Wandels brauchen Organisationen Führungspersönlichkeiten, die mit Klarheit handeln. Bettina Stark macht in ihrem Vortrag „Kommunikation – der Schlüssel zum erfolgreichen Leadership“ deutlich: Erfolgreiche Führung entsteht durch wirksame Kommunikation, starke Führungskraft, gelebte Persönlichkeit und gezielte Mitarbeitermotivation. So wachsen Zusammenarbeit und ein engagiertes Team – getragen von bewusster Selbstführung.

Keynote-Speaker Bettina Stark ist internationale Rednerin und Impulsgeberin für Leadership und Kommunikation. In ihren Keynote-Vorträgen unterstützt sie Organisationen dabei, durch klare Kommunikation, starke Führungskraft und nachhaltige (Mitarbeiter-)motivation wirksam zu führen.

Als Unternehmensberaterin und Impulsgeberin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre ZuhörerInnen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Zwischen 2021 und 2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft lautete: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche, sei es für Mensch oder Unternehmen.

Kontakt

starkundauthentisch

Bettina Stark

Auenstraße 15

63791 Karlstein

06188-9946880



http://www.bettinastark.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.