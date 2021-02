Keine Diät: “GO! – Die Abnehm-Revolution”

Binaurale Beats und DMH®-Methode

Mit “GO! – Die Abnehm-Revolution” bietet DM-Harmonics all den Menschen eine Lösung an, die dauerhaft Körpergewicht verlieren möchten, es bisher aber nicht durch Diäten oder Abnehmprodukte geschafft haben. Die vielen Feedbacks von Menschen, die mit der Methode ihre Abnehm-Ziele erreicht haben, beweisen, wie effektiv das Audio-Programm ist und dass es gelingen kann, einfach, intelligent und vor allem nachhaltig abzunehmen. Doch wie genau unterscheidet sich GO! – Die Abnehm-Revolution von anderen Produkten, Coachings und Programmen?

“Die meisten Abnehm-Versprechen arbeiten lediglich im Außen, doch da der Geist die Materie schafft, muss neben dem Bewusstsein vor allem das Unterbewusstsein mit einbezogen werden”, erklärt Andreas Bernknecht als Entwickler der DMH®-Methode und Mitgründer und Geschäftsführer von DM-Harmonics. GO! – Die Abnehm-Revolution setzt mit den Audio-Dateien und den Binauralen Beats im Unterbewusstsein an. Binaurale Beats sind Töne, die das Gehirn in eine gewünschte Frequenz bringen und so das Unterbewusstsein öffnen, damit sich mit der DMH®-Methode neue Inhalte – beispielsweise der Gedanke “Ich bin schlank und bewege mich gerne” – platzieren lassen. Mit der DMH®-Methode und den Binauralen Beats werden Erfolge erzielt, da auf allen Ebenen eine Veränderung und Lösung von Suchtmustern stattfindet. “Wer anders denkt, der handelt und isst anders und sieht dann auch anders aus”, sagt Andreas Bernknecht und weist darauf hin, “dass unsere Methode die wahrscheinlich aktuell mächtigste, verfügbare Methode zum nachhaltigen Abnehmen darstellt.” Die Audio-Dateien werden abends zum Einschlafen über Kopfhörer angehört.

GO! – Die Abnehm-Revolution eignet sich für alle Männer und Frauen, die

– ohne Diät, Hungergefühle und Zwang Gewicht verlieren wollen

– entspannt und nachhaltig ihre Pfunde loswerden möchten

– sich endlich attraktiver fühlen wollen

– wieder in ihre Lieblingskleidung passen möchten

– gesünder, glücklicher und lebensfroher sein wollen

Das Audio-Programm “GO! – Die Abnehm-Revolution” besteht aus einem 7-teiligem Set

1. Die Haupt-Audio “GO!” (ca. 50 Minuten lang)

2. Das interaktive Handbuch mit vielen Übungen und Arbeitsblättern

3. Die Audio “Selbstliebe” (als Geschenk im Set enthalten, die 67 Euro der Audio-Datei werden nicht mitberechnet)

4. Eine Kurzversion der Hauptaudio (ca. 20 Minuten lang)

5. Ein eigenes Alpha-Video zum Thema Wohlfühlgewicht (ca. 20 Minuten lang)

6. Die komplette Wochenbegleitung (10 Wochen lang erhält jeder Teilnehmer eine Mail zum Thema der Woche mit vertiefenden Informationen, Links und Videos).

7. Die Audio-Datei “Abnehmen durchhalten”

Die DM-Harmonics GmbH mit Geschäftsführer Andreas Bernknecht bietet mit ihrer DMH®-Methode und den Binauralen Beats Audio- und Videoprogramme an, die entscheidend auf dem Weg zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität sowie mehr Freude und Glück unterstützen.

