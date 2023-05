Keine Angst vor Kontrasten

Die Interior-Designerin Stephanie Thatenhorst hat den Innenräumen eines als Feriendomizil genutzten Hauses direkt am Bodensee eine radikale Frischzellenkur verpasst. Highlight des Renovierungsprojektes ist ein monolithischer Küchenblock aus dem Mineralwerkstoff HIMACS im Farbton Emerald, maßgefertigt von der Werkkollektiv GmbH aus Stuttgart. Er sorgt für einen spektakulären Kontrast zwischen traditioneller Architektur und modernen Materialien.

Hauptziel dieses Renovierungsprojektes war es, aus einem vierstöckigen Haus, das in bester Lage nur wenige hundert Meter vom Bodensee entfernt liegt, ein ansprechendes Urlaubsdomizil für den Besitzer zu machen. Die rund 600 Quadratmeter Wohnfläche des Neubaus sollten von Interior-Designerin Stephanie Thatenhorst so umgestaltet werden, dass die zahlreichen Freunde des Hausherrn, die dieser gerne regelmäßig um sich hat, künftig ausreichend Platz finden sollten. Daher schuf die Designerin mehrere individuelle Schlafzimmer mit praktischen Bett-Kleiderschrank-Kombinationen sowie jeweils ein Wohnzimmer und eine Küche auf jeder Etage, die – für viele Personen ausgelegt – genügend Platz für gemeinsame Aktivitäten der Gäste und gleichzeitig eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Besonders ins Auge fällt der, wie sie selbst beschreibt „eklektische Einrichtungsstil“: unterschiedliche Elemente, Stilrichtungen und Epochen werden mutig zusammengeworfen und ergeben ein frisches, völlig neues Setting mit einer einzigartigen Atmosphäre.

Der besondere Stil setzt sich nahtlos in der Hauptküche im Erdgeschoss fort, die ideal für gemeinsame Kochaktivitäten dimensioniert ist. Hauptdarsteller ist hier ein monolithischer Küchenblock aus dem Mineralwerkstoff HIMACS, der das Zentrum des Raumes bildet. Das Material eignet sich besonders für Räume, in denen Lebensmittel zubereitet werden, da seine fugenlose und porenfreie Oberfläche optimale Hygiene und Sauberkeit gewährleistet. Da der Hausherr für die Küche eine ebenso spektakuläre wie auch transluzente Farbe wünschte, fielt die Wahl auf den HIMACS-Farbton Emerald aus der Lucent-Kollektion, dessen Lichtdurchlässigkeit noch verstärkt wird, wenn sie mit einer Lichtquelle kombiniert wird.Transparenz, die nicht zu viel verrät

Die gewünschte Transluzenz und zusätzliche Hinterleuchtung des maßgefertigten Möbelstücks stellte für die Stuttgarter Möbelbauer von Werkkollektiv eine echte Herausforderung dar: „Da HIMACS sich fugenlos verarbeiten lässt, sieht man bei der Verarbeitung des Mineralwerkstoffs normalerweise nicht, an welchen Stellen geklebt wurde“, erklärt Louis Michel von Werkkollektiv. „In diesem speziellen Fall wären die Klebestellen durch die besondere Lichtbrechung des Klebstoffes sichtbar geworden. Um das zu verhindern, setzten wir eine Unterkonstruktion ein und setzten die HIMACS-Elemente so zusammen, dass alle Fugen mit der Konstruktion hinterlegt sind und das Licht nur durch den Mineralwerkstoff fällt.“ Die Unterkonstruktion auf der Rückseite des Blocks besteht aus massiven Stahlrohren, die bei Hinterleuchtung sichtbar werden, sowie aus einem blau pulverbeschichteten Stahlsockel.

So massiv die Unterkonstruktion anmutet, umso filigraner wurden die weiteren Details der Kücheninsel gearbeitet: Der Block verfügt auf der Vorderseite sowie an der Seite über Möbelkörper mit Schubladen, die reichlich Stauraum für Küchenutensilien bieten. Auf der linken Seite der Insel befinden sich zudem ein bündig eingelassenes Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube sowie direkt neben dem Kochfeld mit Bedacht gesetzte Steckdosen für Küchenmaschinen. Durch die Kombination aus Handwerkskunst und der gestalterischen Freiheit, die das Materials bietet, wurde ein einzigartiges Möbelstück geschaffen, das künftig alle Blicke auf sich ziehen dürfte.

PROJEKTINFORMATIONEN

Projekt: Haus am Bodensee, Deutschland

Interior-Design: Stephanie Thatenhorst, München | www.stephanie-thatenhorst.com

HIMACS-Verarbeiter: Werkkollektiv GmbH, Stuttgart | www.werkkollektiv.de

HIMACS-Lieferant: Klöpferholz GmbH & Co. KG, Garching | www.kloepfer.de

Material: HIMACS Emerald S305 | himacs.eu

HIMACS-Element: Küchenblock

Fotos: ©Markus Burkhardt | www.markusburkhardt.de

HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.

Firmenkontakt

LX Hausys Europe GmbH

Mariana Fredes

Lyoner Str. 15

60528 Frankfurt

+49 (0)69 20 43 68 433



https://himacs.eu/de/kuche

Pressekontakt

Ruess International GmbH

Daniela Tscherbakova

Tscherbakova

70176 Stuttgart

0711-16446-63



https://ruess-group.com/de/