Kehlmanns Hütte, Reichels Braut?

Winterquiz der NDR “Norden liest”-Herbsttour

Das Jahr endet, wie es angefangen hat, mit immer neuen Fragen, für die immer wieder neue und innovative Lösungen gefunden werden müssen. Zum Nachklang der Herbsttour “Der Norden liest” von NDR Kulturjournal und NDR Kultur haben wir uns für Sie das große Winterquiz ausgedacht: Wo hat Daniel Kehlmann im Frühjahr eine Hütte bezogen, oder wer war Achim Reichels “Braut”? Solche und ähnliche Fragen erwarten Sie auf www.ndr.de/dernordenliest – auf die richtige Spur bringen Sie dort auch die Videos der Tour.

Klimaforscher Markus Rex erzählt hier von der Expedition der Polarstern zum Nordpol, Verena Keßler holt in ihrem Debüt-Roman das Frühjahr 1945 in die Gegenwart und Uwe Timm lädt zum Utopie-Gespräch ins private Wohnzimmer ein. Zu gewinnen gibt es u. a. das Bücherpaket der “Norden liest”-Herbsttour und einen “Paargespräche”-Siebdruck der Illustratorin Line Hoven. Hier geht es zum Quiz und den Videos:

www.ndr.de/dernordenliest

Einsendeschluss: 10. Januar 2021 – Das Quiz zum Jahresabschluss

Die diesjährige Herbsttour Der Norden liest hat gezeigt, wie wichtig Phantasie und Kreativität gerade in Zeiten von Corona sind. Schöner als der Autor Uwe Timm, den Christoph Bungartz vom NDR Kulturjournal als letzten Gast der Herbsttour in München traf, kann man das kaum sagen: “In solchen Krisensituationen ist die Kunst etwas ganz Entscheidendes, ganz Wichtiges, in ihrem utopischen Anspruch, dass man zu sich selbst kommt und bei sich selbst sein und eigene Vorstellungen entwickeln, eine andere Wirklichkeit entfalten kann.”

Herzlichen Dank der Stiftung Lesen für die Schirmherrschaft und allen Kooperationspartnern: Körber-Stiftung, Bücherhallen Hamburg, Göttinger Literaturherbst, Bibliotheksverband Niedersachsen, Literaturhaus Hildesheim, Kulturforum Lüneburg e.V., Literaturbüro Lüneburg, Buchhandlung Lünebuch, Literaturhaus Rostock, Lessingtheater, Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, Planetarium Hamburg, Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Kulturkirche St. Jakobi Stralsund, Kreisdiakonisches Werk Stralsund e.V., Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern, Christians-Albrechts-Universität zu Kiel, Literaturhaus Schleswig-Holstein, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Kunsthalle zu Kiel, Sprengel Museum sowie Literarischer Salon der Leibniz-Universität.

HEINEKOMM – Agentur für Kommunikation, Projektentwicklung und Kulturmanagement

Firmenkontakt

HEINEKOMM – Ereignis | Kommunikation

Barbara Heine

Herlingsburg 6-10

22529 Hamburg

+49 40 76 75 26 26

verwaltung@heinekomm.de

https://heinekomm.de

Pressekontakt

HEINEKOMM – Ereignis | Kommunikation

Katrin Weiland

Herlingsburg 6-10

2252929 Hamburg

+49 40 76 75 26 26

presse@heinekomm.de

https://heinekomm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.