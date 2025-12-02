Keeper wurde im Leadership Compass Report von KuppingerCole zum „Overall Leader“ im Bereich Non-Human Identity Management ernannt

Die Auszeichnung unterstreicht den Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Ansatz von Keeper zur Sicherung von Maschinenidentitäten und Geheimnissen in Cloud-nativen und hybriden Umgebungen.

MÜNCHEN/CHICAGO, 2. Dezember 2025 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware zum Schutz von Passwörtern und Passkeys, Infrastrukturgeheimnissen, Remote-Verbindungen und Endpunkten, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im KuppingerCole Leadership Compass „Non-Human Identity Management“ als Overall Leader ausgezeichnet wurde.

Der Report bewertet mehr als zwei Dutzend Anbieter, die sich mit dem neu entstehenden Bedarf an Verwaltung und Sicherung von Maschinen- und Workload-Identitäten wie Anwendungen, Containern, APIs, Dienstkonten und Skripten befassen. Keeper wurde als Overall Leader sowie als „Product Leader“ und „Innovation Leader“ ausgezeichnet, was die fortschrittlichen Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Lifecycle-Governance, Automatisierung und Cloud-native Integrationen durch Keeper Secrets Manager unterstreicht.

„Die Anzahl der Maschinenidentitäten übertreffen mittlerweile die der menschlichen Nutzer um ein Vielfaches und schaffen damit eine neue und dringende Herausforderung für die Cybersicherheit“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Die Auszeichnung von Keeper als Overall Leader spiegelt die Stärke unserer Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Architektur wider und unseren Fokus auf die Sicherung jeder Identität, sowohl menschlicher als auch maschineller, über moderne Infrastrukturen hinweg.“

Das Zero-Knowledge-Verschlüsselungsmodell von Keeper sorgt dafür, dass Daten und Verschlüsselungs-Keys vollständig voneinander getrennt bleiben und unter der Kontrolle des Kunden stehen. Dieses Design nimmt das Vertrauen in den Anbieter aus der Gleichung heraus – selbst Keeper hat keinen Zugriff auf Kundendaten, sodass Unternehmen die Verwaltung von Nicht-Human-Identitäten (NHI) und Geheimnissen zentralisieren können, ohne sich zusätzlichen Risiken oder Risiken in der Lieferkette auszusetzen. Angesichts der zunehmenden Automatisierung und Verbreitung von Maschinenidentitäten sorgt diese Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Grundlage dafür, dass sich Sicherheit gleichsam mit dem Wachstum entwickelt, anstatt es zu beeinträchtigen.

Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die Anzahl der NHIs, von DevOps-Tools bis hin zu KI-Pipelines, weiter zunimmt und damit neue Komplexität in die Art und Weise bringt, wie Unternehmen den Zugriff und Geheimnisse verwalten. Keeper Secrets Manager bietet eine umfassende Lifecycle-Management-Kontrolle für diese Identitäten und eliminiert fest codierte Anmeldedaten und unverwaltete Geheimnisse, die häufig in Infrastructure-as-Code-Repositorys und CI/CD-Pipelines zu finden sind.

Die Architektur von Keeper ermöglicht die programmgesteuerte Verwaltung und Rotation von Geheimnissen auf der Grundlage von Identität, Richtlinien und Laufzeitkontext und gewährleistet so einen sicheren, vorübergehenden Zugriff, der Zero-Trust-Prinzipien und Compliance-Frameworks wie NIST SP 800-53 und ISO 27001 unterstützt.

Technische Stärken, die im Report hervorgehoben werden

-Zero-Knowledge-Verschlüsselung mit FIPS 140-3-validierter Kryptografie, die eine vollständige client-seitige Verschlüsselung aller Daten gewährleistet. Das Design von Keeper isoliert Verschlüsselungs-Keys und Tresordaten auf Client-Ebene und verhindert so einen zentralisierten Zugriff, was in vereinheitlichten Verwaltungsumgebungen als wichtige Sicherheitsmaßnahme dient.

-Umfassendes Lifecycle-Management für virtuelle Maschinen, Container, Microservices und CI/CD-Agenten mit automatischer Erkennung, Klassifizierung und Deaktivierung.

-Tiefe DevOps-Integration durch native Unterstützung für Jenkins, GitHub Actions, GitLab, CircleCI, Bitbucket Pipelines und Azure DevOps.

-Erweiterte Analyse- und Compliance-Funktionen mit Echtzeit-Risiko-Dashboards, Erkennung von Verhaltensanomalien, SIEM-Integration und Anpassung an wichtige Cybersicherheits- und Datenschutz-Frameworks, die Unternehmen dabei helfen, die Anforderungen von DSGVO, HIPAA und PCI DSS zu erfüllen.

-Skalierbare, cloudnative Infrastruktur mit Verfügbarkeit über AWS, Azure und Google Cloud.

„Die Anerkennung von Keeper in diesem Bericht unterstreicht, wie schnell sich die Identitätssicherheit weiterentwickelt“, so Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Identitätssicherheit beschränkt sich nicht mehr nur auf Menschen. Nicht-menschliche Identitäten, KI-Agenten und DevOps-Tools erfordern einen Datenzugriff mit geringstmöglichen Zugriffsrechten und Governance. Die Plattform von Keeper ist so konzipiert, dass diese Interaktionen standardmäßig gesichert sind, sodass Unternehmen sich auf Automatisierung verlassen können, ohne das Risiko zu erhöhen.“

Diese Auszeichnung spiegelt die umfassende Innovationskraft von Keeper im Bereich Identitäts- und Zugriffssicherheit wider. Die Plattform von Keeper geht über das traditionelle Privileged-Access-Management hinaus und bietet eine vollständige Lifecycle-Governance für menschliche und maschinelle Identitäten – und das alles innerhalb einer Zero-Knowledge-Architektur, die die Verwaltung vereinheitlicht, ohne Risiken zu zentralisieren. Durch den Einsatz der Privileged Access-Management-Plattform KeeperPAM erhalten Unternehmen einheitliche Transparenz, Echtzeitkontrolle und Zero-Trust-Durchsetzung für alle Anmeldedaten und Verbindungen in ihrer Umgebung – sowohl für Menschen als auch für Maschinen.

Der KuppingerCole Leadership Compass „Non-Human Identity Management“ identifiziert Keeper als einen von nur neun Overall Leadern in diesem schnell wachsenden Marktsegment und würdigt damit die technische Exzellenz, die Marktdynamik und das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung moderner Identitätssicherheit.

Über Keeper Security:

Keeper Security ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Cybersicherheitssoftware, das Tausende von Organisationen und Millionen von Menschen in über 150 Ländern schützt. Keeper ist ein Pionier der Zero-Knowledge- und Zero-Trust-Sicherheit für jede IT-Umgebung. Das Herzstück, KeeperPAM®, ist eine KI-fähige, Cloud-native Plattform, die alle Benutzer, Geräte und Infrastrukturen vor Cyberangriffen schützt. Keeper wurde für seine Innovationen im Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management (PAM) ausgezeichnet und sichert Passwörter und Passkeys, Infrastrukturgeheimnisse, Remote-Verbindungen und Endpunkte mit rollenbasierten Durchsetzungsrichtlinien, Least-Privilege und Just-in-Time-Zugriff. Erfahren Sie auf KeeperSecurity.com, wie Keeper Ihr Unternehmen vor den heutigen Cyberbedrohungen schützen kann.

Firmenkontakt

Keeper Security

Anne Cutler

333 N Green Street, Suite 811

60607 Chicago

(312) 829-2680



https://www.keepersecurity.com/

Pressekontakt

Pressekontakt für Keeper in DACH – TC-Communications

Thilo Christ

Feldstrasse 1

84404 Dorfen

+49 171 6220610



http://www.tc-communications.de