Keeper Security unterstützt Passkey Authentifizierung

München, 5. Juni 2023 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cyber-Security-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, privilegiertem Zugang, Daten und Verbindungen, gibt heute die Unterstützung von Passkeys für seine Plattform bekannt. In Keeper werden die Passkeys gespeichert und verwaltet und können für eine einfache Anmeldung bei Websites und Anwendungen in allen Desktop-Webbrowsern und Betriebssystemen verwendet werden. Die Passkeys lassen sich zudem zwischen Familienmitgliedern oder Teams in Unternehmen austauschen.

Passkeys sind einfacher zu verwenden als viele herkömmliche Authentifizierungsmethoden. Zudem sind sie phishing-resistent, wodurch sich die Benutzer durchgängig und sicher bei unterstützten Websites anmelden können. Die passwortlose Technologie, die erstmals 2022 eingeführt wurde, basiert auf Industriestandards des World Wide Web Consortium (W3C) und der FIDO Alliance und wird von Apple, Google, Microsoft, Paypal, eBay und anderen unterstützt.

„Keeper ist kontinuierlich auf der Suche nach Innovationen, um Einzelpersonen, Familien und Unternehmen die einfachste und sicherste Möglichkeit zu bieten, sich bei Internetkonten anzumelden und diese zu schützen. Der Schutz der Daten und die gleichzeitige Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gehören zu unseren wichtigsten Aufgaben“, sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Passkeys bringen uns einen Schritt näher an eine passwortlose Zukunft. Daher unterstützen wir deren Verwendung und stellen Mittel zur Verfügung, um sie auf allen Plattformen neben einer Vielzahl von weiteren Anmeldemethoden, einschließlich des traditionellen Benutzernamens und Passworts, zu speichern und zu verwenden.“

Ein Passkey ist ein kryptografischer Schlüssel, mit dem sich Nutzer bei Konten und Apps, ohne ein Passwort einzugeben, anmelden können – ähnlich wie eine digitale Schlüsselkarte, die auf einem Telefon, Tablet oder Computer gespeichert ist. Apple, Google und Microsoft haben damit begonnen, Passkey-Unterstützung in ihre Betriebssysteme zu integrieren. Gleichsam sind Website- und Anwendungsentwickler aufgefordert, Passkey-Unterstützung in ihre Anmeldeabläufe zu integrieren. Da Passkeys nur auf Websites und Plattformen funktionieren, die sie unterstützen, hat Keeper ein Passkey-Verzeichnis erstellt, um den Benutzern eine aktuelle Liste zur Verfügung zu stellen, wo sie Passkeys verwenden können.

Keeper unterstützt die Verwendung von Passkeys in seiner Browser-Erweiterung, indem sie den Passkey speichert und automatisch ausfüllt, ähnlich wie bei einer passwortbasierten Anmeldung. Der Keeper-Web-Tresor und die Desktop-Anwendung ermöglichen die Verwaltung der Passkeys, beispielsweise für die Weitergabe an Teammitglieder. Die Keeper-Browsererweiterung und der Tresor werden im Laufe der nächsten Wochen automatisch mit dieser neuen Funktion aktualisiert. Kunden können die Vorabversion auch schon jetzt nutzen. Android-Geräte werden Passkeys zusammen mit der Android 14-Version im Laufe des Jahres unterstützen. Apple hat noch keine Pläne zur Unterstützung von Passwortmanagern von Drittanbietern mit Passkeys bekannt gegeben.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com.

