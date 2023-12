Keeper Retrospektive 2023: Ein Jahr voller Wachstum und Innovation

Ein Jahr voller Wachstum, Innovation und Branchenanerkennung hat Keeper’s Position als führende Kraft in der Cybersicherheit weiter gefestigt.

München, 13. Dezember 2023 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegiertem Zugang und Remote-Verbindungen, veröffentlicht seine Retrospektive 2023 – ein Rückblick auf große Erfolge, Wachstum, Produktinnovation sowie Forschung und Entwicklung in den letzten 12 Monaten. – sowie eine Aussicht auf 2024.

„Keeper hat im Jahr 2023 ein Rekordwachstum verzeichnet, das vor allem durch unsere Cybersecurity-Lösungen für Geschäftskunden und Unternehmen vorangetrieben wurde. Die professionelle Leidenschaft und das Engagement unseres Teams bei der Identifizierung globaler Marktbedürfnisse, haben unsere Innovation und die schnelle Markteinführung vorangetrieben“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Die Eröffnung unseres asiatisch-pazifischen Hauptsitzes in Tokio war in vielerlei Hinsicht eine transformative Leistung. Unser außergewöhnliches Team, gepaart mit der professionellen Unterstützung vor Ort, hat uns geholfen, unser Geschäft erfolgreich zu starten und war ein Vorläufer für Verträge mit über 40 neuen Vertriebspartnern in der Region.“

Wichtige Meilensteine

Expansion

Im Mai 2023 expandierte Keeper mit der Eröffnung des asiatisch-pazifischen Hauptsitzes in Tokio, in die Regionen Japan, Ostasien, Australien und Neuseeland. Die große Eröffnung wurde in Japan in Anwesenheit des US-Botschafters, Rahm Emanuel, gefeiert. Mit der Präsenz in APAC reagiert Keeper auf das beträchtliche Wachstum des asiatisch-pazifischen Raums im Bereich der Consumer-Technologie sowie auf die Nachfrage von Unternehmen, nach soliden Cybersecurity-Strategien, einschließlich Lösungen für die Verwaltung von Passwörtern und privilegiertem Zugang für den Schutz von Kundendaten und-systemen.

Strategischer Erfolg

Die globale Beteiligungsgesellschaft Summit Partners schloss 2023 eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Keeper ab. Die Synergie zwischen Keeper, Summit Partners und dem bestehenden Investor Insight Partners beschleunigt die Produktinnovation und die Expansion von Keeper als einem der führenden Unternehmen für die Cybersicherheit im geschäftlichen und privaten Bereich. Die Investition fördert das Wachstum von Keeper und festigt die Position des Unternehmens als Innovator in den Bereichen Passwort-, und Passkey-, Secret-, Privileged Connection- und Privileged Access Management.

Produktinnovation

Das zurückliegende Jahr markiert den offiziellen Launch von KeeperPAM®, einer Privileged Access Management (PAM)-Lösung der nächsten Generation, die den traditionellen PAM-Markt revolutioniert. KeeperPAM bietet die business-gerechte Verwaltung von Passwörtern, Geheimnissen und privilegierten Verbindungen auf einer einheitlichen SaaS-Plattform, die den Zugriff nach dem Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheitsprinzip ermöglicht.

Darüber hinaus kündigte Keeper 2023 die Unterstützung für Passkeys in seinen Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge, Brave und Safari auf iOS sowie zukünftig auf Android an. Mit Keeper werden Passkeys im Keeper Vault erstellt, gespeichert sowie verwaltet und können für die einfache Anmeldung bei Websites und Anwendungen in allen Browsern und Betriebssystemen verwendet werden. Damit wird auch eine fehlende Cross-Funktionalität vermieden, für den Fall, dass ein Passkey auf einem bestimmten Gerät gespeichert ist. Passkeys sind ein vielversprechender Schritt auf dem Weg in eine passwortlose Zukunft, denn die wichtigsten Browser und Plattformen haben inzwischen damit begonnen, die Passkey-Unterstützung in ihre Betriebssysteme zu integrieren.

Keeper hat zudem die Benutzeroberfläche (UI) seiner Passwortmanagement-Plattform aktualisiert, um sie noch freundlicher und intuitiver zu gestalten. Mit der schrittweisen Verbesserung der User Experience hat Keeper die Optik, die Haptik und die Anwenderfreundlichkeit seiner Plattform optimiert und dabei die Bedeutung von Vertrautheit, Konsistenz sowie der erstklassigen Funktionalität, an die die Anwender gewöhnt sind, im Auge behalten. Die aktualisierte Benutzeroberfläche von Keeper bietet klare Unterscheidungen zwischen einzelnen Elementen sowie eine verbesserte Übersicht und Suchfunktion, was die Nutzung der leistungsstarken Funktionen von Keeper noch einfacher macht.

Research Leader

2023 hat Keeper mit Branchenanalysten und Marktforschungsunternehmen zusammengearbeitet, um die Einstellungen, Praktiken und Bedenken von IT- und Sicherheitsverantwortlichen sowie Anwendern in Bezug auf die Verwaltung von Passwörtern und privilegiertem Zugang zu erforschen. Die Ergebnisse zeigen die Wirksamkeit von KeeperPAM, untermauerten die Effektivität von Keepers Ansatz zur Passwortverwaltung und unterstreichen die Wichtigkeit der Einhaltung von Best Practices bei der Passwortvergabe.

Passwort Management

Keeper hat im Juni seinen Keeper „Password Management Report Unifying Perception with Reality“ veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die Mehrheit (64 Prozent) der weltweit Befragten entweder schwache Passwörter verwenden oder Variationen von Passwörtern wiederholen. Mehr als ein Drittel der Befragten gab zu, sich überfordert zu fühlen, wenn es darum geht, Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Cybersicherheit zu ergreifen. Keeper macht die Verwaltung von Passwörtern sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmen sicher, einfach, effizient und kostengünstig.

Im August gab Keeper die Ergebnisse des Keeper Security Parental Practices Report „Conversations on Cybersecurity“ bekannt. Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung und Aufklärung von Eltern über die digitale Sicherheit ihrer Kinder sowie die Bedeutung der Schulen bei der Schließung dieser Lücke. Fast 30 Prozent der Eltern haben noch nie mit ihren Kindern über Cybersicherheit gesprochen. 41 Prozent der Eltern, die zugaben, dass sie nicht wissen, wie man ein sicheres Passwort erstellt, geben ihrem Kind trotzdem Zugang zu ihren Mobiltelefonen – fast ein Drittel (32 Prozent) gibt ihnen sogar Zugang zu ihren Computern.

Privileged Access Management

Keeper veröffentlichte im Februar die Umfrage zum „Privileged Access Management „User Insights on Cost & Complexity„. Die Umfrage zeigt den überwältigenden Wunsch der Branche nach PAM-Lösungen auf, die einfacher zu implementieren und zu verwalten sind. 84 Prozent der IT-Leiter gaben an, dass sie ihre PAM-Lösung vereinfachen wollen. Die Branche benötigt moderne, einheitliche PAM-Lösungen, die für perimeterlose, Multi-Cloud-IT-Umgebungen und verteilt arbeitende Mitarbeiter geeignet sind.

In diesem Sommer veröffentlichte Keeper seine „Privileged Access Management Studie „Deployment Amid Economic Uncertainty“. Aus dieser geht hervor, dass IT-Führungskräfte PAM-Lösungen zwar als wichtigen Bestandteil ihres Sicherheitspakets betrachten, dass aber Budgetbeschränkungen und komplexe Lösungen die Implementierung beeinträchtigen. 56 Prozent der Befragten versuchten, eine PAM-Lösung einzuführen, konnten sie aber nicht vollständig implementieren. 92 Prozent nannten übermäßig komplexe Lösungen als Hauptgrund. 58 Prozent der IT-Teams haben keine PAM-Lösung implementiert, weil herkömmliche Plattformen zu teuer sind.

Schließlich kündigte Keeper im Dezember den Keeper Security Insight Report „Cloud-basiertes Privileged Access Management“ an. In diesem Bericht wurde untersucht, welche Anforderungen IT- und Sicherheitsverantwortliche an eine PAM-Lösung stellen und welche Vorteile die Abkehr von herkömmlichen on-premise Plattformen mit sich bringt. 82 Prozent der Befragten gaben an, dass es für sie besser wäre, ihre lokale PAM-Lösung in die Cloud zu verlagern. Nur 36 Prozent der IT-Führungskräfte gaben an, dass eine lokale PAM-Lösung in der derzeitigen Wirtschaftslage sinnvoll ist.

Keeper feiert 2023 als ein Jahr voller Wachstum, Innovation und Anerkennung, das von einem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen geprägt war. Wir bedanken uns bei unserem talentierten Team, unseren treuen Kunden und unseren Partnern für ihre unermüdliche Unterstützung. Mit Blick auf das Jahr 2024 sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, unvergleichliche Cybersicherheitslösungen rund um den Globus anzubieten.

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert weltweit die Cybersicherheit für Menschen und Organisationen. Die erschwinglichen und benutzerfreundlichen Lösungen von Keeper basieren auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer auf jedem Gerät zu schützen. Unsere Privileged-Access-Management-Lösung der nächsten Generation ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in jede Technologieumgebung integrieren, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Compliance zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelnutzern sowie Tausenden von Unternehmen und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwort- und Passkey-Management, Geheimnisverwaltung, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging.

