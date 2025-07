KDDI startet ab 1 Juli 2025 povo2.0 Japan SIM in rund 14600 Lawson Filialen mit flexiblen mobilen Datenpaketen für internationale Besucher in Japan

KDDI startet ab dem 1. Juli 2025 die Bereitstellung der „povo2.0 Japan SIM“ in etwa 14.600 Lawson-Filialen landesweit (Anmerkung 1), welche speziell für internationale Besucher in Japan zum Erwerb von mobilen Datentarifen angeboten wird. Lawson ist eine der größten Convenience-Store-Ketten Japans.

Internationale Besucher in Japan können aus vier verschiedenen Datenpaketen wählen, die sich in Datenvolumen und Gültigkeitsdauer unterscheiden: 3 GB (7 Tage), 10 GB (30 Tage), 25 GB (30 Tage) und unbegrenztes Datenvolumen (7 Tage) (Anmerkung 2). Der Kauf ist bequem an der Kasse in bar möglich. Die Aktivierung erfolgt online über die im Gerät integrierte eSIM (embedded SIM) und ist innerhalb von nur etwa 3 Minuten abgeschlossen (Anmerkung 3).

Das „povo“-Netzwerk nutzt das au-Netz von KDDI, das eine flächendeckende und stabile Kommunikation in ganz Japan gewährleistet. Durch die einfache und schnelle Bereitstellung von schnellen und zuverlässigen mobilen Datendiensten möchte KDDI internationalen Besuchern ein komfortables und bereicherndes Reiseerlebnis ermöglichen.

Beginn des Angebots

1.Juli 2025

Nutzunganleitung für „povo2.0 Japan SIM“

Bringen Sie die „povo2.0 Japan SIM“ zur Kasse einer Lawson-Filiale und teilen Sie dem Mitarbeiter Ihren gewünschten Tarif mit. Nach Bezahlung (nur Barzahlung) scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der SIM-Karte, um zur speziellen Webseite zu gelangen. Dort geben Sie den PIN-Code von der Karte ein, um das Datenvolumen zu aktivieren.

Tarifübersicht „povo2.0 Japan SIM“

Datenpaket 3 GB (7 Tage): 2.200 JPY

Datenpaket 10 GB (30 Tage): 3.280 JPY

Datenpaket 25 GB (30 Tage): 4.580 JPY

Unbegrenztes Datenvolumen (7 Tage): 4.500 JPY

Die Tarifauswahl kann zukünftig geändert werden.

Weitere Informationen: https://povo.jp/japan-sim/gift-card/

Anmerkungen:

(1) Ausgenommen sind Filialen, die keine Geschenkkarten führen.

(2) Bei hoher Netzwerkauslastung kann die Geschwindigkeit gedrosselt werden.

(3) Gemessene Zeit bis zur Aktivierung, je nach Kundenbedingungen variierend.d

Die KDDI Digital Life Corporation ist ein Unternehmen der KDDI-Gruppe, das digitale Technologien nutzt, um neue Lifestyle-Dienstleistungen zu planen, zu entwickeln und anzubieten.

