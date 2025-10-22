KAYAK bringt konversationelle KI in die Reisebranche

22. Oktober 2025_ KAYAK bringt mit dem AI Mode offiziell konversationelle KI in den Mainstream der Reisebranche und ermöglicht Reisenden die Planung von Reisen in natürlicher Sprache auf KAYAK.com.

Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer agentenorientierten Zukunft der Reisesuche und überführt das, was als Test auf KAYAK.AI (der Innovations-Sandbox der Marke) begann, in eine live umsetzbare Erfahrung für Reisende.

Anstatt zur Inspiration zwischen LLMs hin und her zu springen und dann für die Buchung auf KAYAK zurückzukehren, können Reisende nun beides nahtlos auf KAYAK.com erledigen. Der AI Mode von KAYAK bietet Reisenden eine schnellere und intelligentere Möglichkeit zur Planung – er verwandelt komplizierte Suchanfragen in einfache Konversationen, die in Echtzeit buchbare Ergebnisse liefern.

Warum das wichtig ist:

Erster in seiner Kategorie: KAYAK ist die erste große Reise-Website, auf der Nutzer komplette Reisen planen können, indem sie Fragen direkt in ein Suchfeld eingeben.

Menschen-ähnliche Interaktion: Reisende können sagen: „Such mir eine haustierfreundliche Skihütte in Utah für unter 300 US-Dollar pro Nacht“ oder „der günstigste Tag für einen Flug von NYC nach London vor Weihnachten“ und anschließend sofort die Live-Ergebnisse von Hunderten von Anbietern vergleichen.

Verfügbarkeit:

Der AI Mode ist ab sofort in englischer Sprache auf KAYAK.com über Desktop- und mobile Browser in den USA verfügbar. Weitere Sprachen und Länder folgen im Laufe des Monats, weitere Plattformen, einschließlich der Spracheingabe, werden in Kürze folgen.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Firmenkontakt

KAYAK

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://www.kayak.de

Pressekontakt

Schwartz Public Relations GmbH

Florian Stark

Sendlinger Straße 42A

80331 München

08921187166



https://schwartzpr.de