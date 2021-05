Kay Rieck – Helena Energy

Kay Rieck ist schon längst kein Unbekannter mehr, wenn es um das Thema Investment und Wirtschaft geht.

Kay Rieck ist schon längst kein Unbekannter mehr, wenn es um das Thema Investment und Wirtschaft geht. Wir haben uns heute Kay Rieck im Zusammenhang mit seinem neuen Projekt Helena Energy auseinandergesetzt, da wir Ihnen diese Geschichte nicht vorenthalten wollen.

Falls Sie noch nie von Kay Rieck gehört haben sollten, gibt es hier kurz seinen Lebenslauf zum Nachlesen, um die Person hinter diesen Projekten besser verstehen zu können. Er war in frühen Jahren schon als Finanzberater und Börsenmakler in USA tätig.

Zuletzt war er auch als Unternehmensberater für die Restrukturierung und Reorganisation von Unternehmen tätig.

Kay Rieck hat also ein Projekt mit der Helena Energy LLC veröffentlicht, welche in der Erdölförderung im Süden von Texas aktiv ist. Laut dortigen Quellen soll das Unternehmen knapp 3.648 Acres Land erworben haben und dort schnellstmöglich mit derProduktion von Öl beginnen, bzw. die vorhandene ausbauen und weiterentwickeln.

Der Bezug von Kay Rieck zum Öl und zu dessen Förderung ist nichts neues. Bereits seit knapp 14 Jahren ist er in dieser Branche aktiv und ist daher schon öfters in Erscheinung getreten. Man kann also gespannt bleiben, ob Kay Rieck mit seinen Beziehungen in den USA und mit Helena Energy LLC großes vollbringen kann.

Kay Rieck gab erst unlängst ein Interview auf YouTube für Interessierte über Helena Energy und seinen Vorstellungen zu dieser Unternehmung. Außerdem teilt Kay Rieck oft News zu Projekten im Vorab auf seiner eigenen Internetseite oder auch auf Twitter (kayrieck_origina)

Wir bleiben vorerst gespannt wie sich die Geschäftslage rund um Kay Rieck in den nächsten Monaten entwickeln wird und werden weiter darüber berichten, wenn es neue News zu den Projekten gibt.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit unserem Know-how zu helfen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und wissen daher am besten, wie wir die Technologie für Sie und Ihre Ziele arbeiten lassen können. Wir haben immer ein Auge auf die neuesten Innovationen und stellen die Wünsche unserer Kunden an erster Stelle. Deshalb haben wir zufriedene Kunden auf der ganzen Welt und begeistern uns jeden Tag aufs Neue dafür, Teil der IT-Branche zu sein.

Kontakt

Vicauris Consulting SL

Julia Schmidt

Gran Via Dragonera 13

01780 Santa Ponsa

0034657091821

info@vicauris-consulting.com

https://vicauris-consulting.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.