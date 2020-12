Kay Rieck (ECI) – ein erfolgreicher Investor

Nicht nur Energy Capital Invest (ECI) war ein Erfolg.

Kay Rieck war bereits in jungen Jahren tatkräftig in der Unternehmerszene und als Investor tätig. Seine Laufbahn brachte ihn zuerst als Finanzberater, dann als Börsenmakler tätig, an die New Yorker Börse (NYSE). Er konnte über einige Jahre sehr viel Erfahrung und Wissen einbringen und sich so als etablierter Geschäftsmann darstellen.

Danach war er noch unabhängiger Broker an der NYSE und war teilweise freiberuflich noch als Unternehmensberater tätig.

Man sieht, dass Kay Rieck sehr viele Jahre in diesem Berufsfeld unterwegs war, ehe er sich 2008 vermehrt mit dem Öl- und Gasgeschäft beschäftigt hatte. Daher gründete er noch im selben Jahr das erste Unternehmen in den USA und beteiligte sich so am Geschäft der Öl- und Gasexploration.

Kay Rieck in Verbindung mit der Deutschen Oel und Gas S.A. Die Holding-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg hat sich sehr stark für die Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska konzentriert.

Die DOGSA (Deutsche OEL und Gas S.A) hat das Fördergebiet “Kitchen Lights Unit” seit 2011 mit riesigen Summen an Investitionen gespeist. Insgesamt hat die DOGSA rund 700 Mio. Euro verwendet, um das perfekte Produkt zu entwickeln. Dieses Gebiet ist mit einer Fläche von 83.300 Acres (also knapp 337 Quadratkilometern) enorm. Die Fläche entspricht fast der Größe von der Insel Krk in Kroatien. 2015 wurde das erste Mal gefördert und seitdem verkauft die Unternehmensgruppe an Energieversorger in Süd-Alaska. Dies ist der bevölkerungsreichste Teil Alaskas. Mittlerweile wurde die Erdgasproduktion auf rund 20 Millionen Kubikfuß ausgebaut und diese Mengen sollen noch um einiges gesteigert werden.

Kay Rieck teilt auch über seine Unternehmungen gerne seinen Anhängern auf seiner eigenen Internetseite und auf YouTube etwas mit. Er spricht offen und transparent über Pläne und die die Zukunft.

In seinem YouTube-Video mit dem Titel “Kay Rieck über Vergangenheit und Zukunft”, spricht er über neues Pläne für die Deutsche Oel und Gas S.A und gibt Einblicke in sein privates Leben.

Mit seiner sehr reflektierten und angenehmen Stimme hört man Kay Rieck gerne zu. Außerdem kann man sich die neuesten News immer über Twitter unter dem Accountnamen @kayrieck holen.

Wir freuen uns über Kay Rieck berichten zu dürfen und schauen voller Erwartung in die Zukunft des Investors.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.