Kaugummi mit Wirkstoff Chitosan kann Coronavirus blockieren

Neue Studie weist Wirkung von Chitosan gegen Virus-Infektionen nach

Kaugummis mit dem Wirkstoff Chitosan (z. B. GoBeDo Immune Boosting Gum) können die Vermeidung von Infektionen mit dem Coronavirus unterstützen. Der Wirkstoff ist jetzt in einer In-vitro-Studie auf seine Eigenschaften zum Schutz vor dem Eindringen von Viren untersucht worden. Das Ergebnis: Mit Chitosan kann die Ausbreitung von Viren auf zweifache Weise eingedämmt werden.

Laut einer aktuell abgeschlossenen In-vitro-Studie des Immunologen Dr. Karl Skriner et al ist Chitosan, ein aus Pilzen gewonnenes Zuckermolekül, in der Lage, das Andocken des Coronavirus-Spike-Proteins zu blockieren und die körpereigene antivirale Antikörperreaktion zu erhöhen. Darüber hinaus löst die Bindung von Chitosan an das Virus-Spike-Protein eine Veränderung auf der Virusoberfläche aus und schwach bindende Antikörper reagieren stärker.

Zusammengefasst: Der Wirkstoff blockiert sowohl das Virus selber als auch seine Andockstelle an der Schleimhautzelle. Die Studienergebnisse deuten auf diesen dualen Blockierungsmechanismus hin – weitere Untersuchungen laufen.

ÖPNV, Flugzeug oder Fitness-Studio: Chitosanhaltiges Kaugummi bietet zusätzlichen Schutz für Personen mit vielen Kontakten

Mit der Omikron-Variante von SARS-COV-2 – gekennzeichnet u. a. durch kürzere Inkubationszeit und schnellere Ansteckung – steigen die aktuellen Infektionszahlen rasant. Einziger positiver Aspekt: Die meisten Erkrankungen verlaufen milder als beispielsweise unter der Delta-Variante. Erhöhtes Gefährdungspotential besteht bei Personen, die zu vielen Menschen Kontakt haben. Dazu zählen vor allem Berufe, die nicht im Homeoffice ausgeübt werden können. Sie können sich zusätzlich schützen, indem sie Kaugummi, das Chitosan enthält, auf einfache Weise genießen.

Im Alltag gibt es zudem Situationen, in denen eine Extraportion Schutz hilfreich ist – z. B. im ÖPNV, in Flugzeugen oder Taxis, im Fitness-Studio oder auf größeren Events wie Theateraufführungen, Konzerten und Sportveranstaltungen.

GoBeDo Immune Boosting Gum – Genuss und Abwehrleistung in einem

Studienleiter Dr. Karl Skriner bestätigt: „Bis zu einer Stunde nach dem 10- bis 15-minütigen Kauen ist Chitosan im Mund noch wirksam gegen Viren und Bakterien. Das Kaugummi kann so zusätzlich Schutz bieten und könnte damit helfen, die Infektionsrate insgesamt zu senken.“ Das enthaltene Zink unterstützt den immunstärkenden Effekt. GoBeDo Immune Boosting Gum hat einen erfrischenden Pfefferminzgeschmack, ist vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Es schmeckt lecker und wird auch bei längerem Genuss nicht hart.

GoBeDo Immune Boosting Gum ist im Dreierpack (3 x 9 Kaugummis) unter de.gobedoworld.com für 7,49 EUR erhältlich.

Hinter GoBeDo steht ein Team von Forschern, Wissenschaftlern, Unternehmern und Kreativen, die die Vision teilen, das neueste Gesundheitswissen mit leckeren Rezepten zu kombinieren und den Menschen genussvolle, schmackhafte Häppchen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihr bestes Selbst zu sein: gesund, schön und stark.

