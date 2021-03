Katzenhöhlen: Der neue Lieblingsplatz deiner Katze

Du liebst deine Katze aber gleichzeitig wünscht du dir, dass sie nicht jeden Tag dein Kissen oder die frisch gewaschene Wäsche mit ihrem Fell bedeckt? Katzenbetten wie Katzenhöhlen bieten deiner Katze einen ganz eigenen Schlafplatz. Mit der Kuschelhöhle hat sie es nicht mehr nötig woanders zu schlafen, denn sie hat ihren ganz eigenen festen Schlafplatz.

Die Katzenhöhle kann der Katze dabei helfen Stress abzubauen, da diese ihr einen sicheren Platz bietet, an dem die Katze ihre Umgebung aus der Öffnung beobachten kann aber gleichzeitig von anderen nicht gesehen wird. Wenn Besucher im Haus sind, wenn seltsame Geräusche auftreten oder wenn ein großes Tier wie beispielsweise ein Hund in der Nähe ist, sucht Ihre Katze vielleicht einen sicheren Ort, um sich zurückzuziehen. In der Katzenhöhle fühlt sich die Katze nicht nur sicherer, sondern auch durch die Gemütlichkeit geborgen.

Ihre Katze sucht sich vielleicht Boxen oder andere Verstecke, um einen Ort zu finden, an dem sie sich sicher fühlt. Die Antwort liegt in der Natur der Katze. Durch das Verkriechen in eine Höhle hat sie das Gefühl beschützt zu sein und kann somit besser entspannen. In freier Wildbahn suchen sich die Katzen Höhlen oder klettern auf Bäume, damit sie sich dort zurückziehen und sicher fühlen können.

ie Idee zu aumondo reicht lange zurück. Die Tibetregion mit ihrer Jahrtausendealten Kultur hat uns schon immer fasziniert. In vielen Teilen des Landes ist sie immer noch da. Ein magischer Platz. Die Orte, die Landschaften und auch die Menschen faszinieren.

Wie sehr es den Menschen dort hilft selbständig zu arbeiten und ihre handwerklichen Fähigkeiten einsetzen zu können um sich selber zu helfen aber auch um anderen Menschen eine Freude zu machen können wir immer wieder spüren wenn wir dort sind.

Produkte in liebevoller Handarbeit einzeln hergestellt in Nepal. In dieser Region am Fuße des Himalaya entstehen unsere Produkte. Schöne Dinge mit viel Individualität aus natürlichen Materialien mit Liebe hergestellt.

Kontakt

aumondo GmbH

Fabian Bruns

Böhmestraße 1

28215 Bremen

0421 437422248

service@aumondo.de

http://www.aumondo.de